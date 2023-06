ചെറുതോണി ∙ പത്തു ദിവസം പ്രായമായ കുട്ടി മുലപ്പാൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചു. ഇടുക്കി എസ്ഐ മുരിക്കാശേരി നെടുങ്ങനാൽ ചാർളി തോമസിന്റെ മകനാണു മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാവിലെയാണു സംഭവം. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംസ്കാരം നടത്തി. മാതാവ്: ഷോണി. സഹോദരങ്ങൾ: സിയോണ, സൈനോര.

English Summary: Infant dies after choking on breast milk in Idukki