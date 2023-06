ദീർഘകാല കരാർ റദ്ദാക്കൽ തിരിച്ചടിച്ചു; കെഎസ്ഇബിക്ക് 3 കോടി രൂപ പ്രതിദിന അധികബാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള ദീർഘകാല കരാർ റദ്ദാക്കിയതുവഴി വൈദ്യുതി ബോർഡിനു പ്രതിദിന അധികബാധ്യത 3 കോടി രൂപ. പ്രതിദിനം യൂണിറ്റിനു 4.26 രൂപയ്ക്കു വാങ്ങിയിരുന്ന വൈദ്യുതി, സംസ്ഥാന റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവു കാരണം ഇപ്പോൾ ആറര രൂപ മുതൽ 8 രൂപ വരെ നൽകിയാണു കെഎസ്ഇബി വാങ്ങുന്നത്.

ദീർഘകാല കരാറിലൂടെ 3 കമ്പനികളിൽ നിന്നാണു യൂണിറ്റിന് 4.26 രൂപയ്ക്കു 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കേരളം എഴു വർഷമായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് 25 വർഷത്തെ കരാറിലേർപ്പെട്ടത്. കരാറിൽ സാങ്കേതികപ്പിഴവുകളുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞമാസം ഈ കരാറുകൾ റദ്ദാക്കി. ജാബുവ പവർ ലിമിറ്റഡ്, ജിൻഡാൽ പവർ ലിമിറ്റഡ്, ജിൻഡാൽ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് എന്നീ കമ്പനികളുമായുള്ള കരാറാണു റദ്ദാക്കിയത്.

ഒറ്റയടിക്ക് വൈദ്യുതി കുറഞ്ഞതു കാരണം കെഎസ്ഇബി ലോഡ്ഷെഡിങ്ങിനു കമ്മിഷന്റെ അനുമതി തേടി. ഇതോടെ 75 ദിവസത്തേക്കുകൂടി ഇതേ കമ്പനികളിൽ നിന്നു വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകി. എന്നാൽ കരാർ റദ്ദാവുകയും ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ പഴയ വിലയ്ക്കു വൈദ്യുതി നൽകാനാകില്ലെന്നു കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഉയർന്ന വില നൽകി വാങ്ങേണ്ടി വന്നത്. ദിവസം 10 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റാണ് ഈ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുന്നത്.

75 ദിവസത്തേക്ക് അധികബാധ്യത 225 കോടി രൂപ. സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കു കോടികളുടെ നേട്ടം. മാത്രവുമല്ല, ഏകപക്ഷീയമായി കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനാൽ കമ്പനികൾക്കു നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകേണ്ടിവരും. ഈ അധികബാധ്യത സ്വാഭാവികമായി ഉപയോക്താക്കളുടെ ചുമലിലാണു വരിക.

