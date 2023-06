സൈബർ ആക്രമണം: അധ്യാപകന്റെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി ∙ തനിക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണമുണ്ടെന്നു പരാതി നൽകിയ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജ് ആർക്കിയോളജി വിഭാഗം ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകൻ വിനോദ് കുമാർ കല്ലോലിക്കലിന്റെ മൊഴി പൊലീസ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാണു മൊഴി നൽകിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം തനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്ററുകൾ, കമന്റുകൾ തുടങ്ങിയവയും വിവരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പൊലീസിനു കൈമാറിയിരുന്നു.



തന്റെ പേരുമായി ചേർത്തുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദത്തിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ നൽകിയ പരാതിയിൽ വിനോദ് കുമാർ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തിരുന്നു. മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് വിവാദം ശക്തമായതോടെയാണു വിനോദ് കുമാറിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണവും രൂക്ഷമായത്.

താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമൂഹമാധ്യമ ഗ്രൂപ്പുകളിലടക്കം മോശം പരാമർശങ്ങളാണു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പല സംഘടനാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും അധ്യാപിക കൂടിയായ തന്റെ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗ്രൂപ്പുകളിലും തന്നെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിനോദ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പൊലീസിനോടു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്കു വിനോദ് കുമാർ കൊടുത്ത പരാതി സെൻട്രൽ‌ സ്റ്റേഷനു കൈമാറുകയായിരുന്നു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത്.

English Summary : Teacher's statement was recorded by police on cyber attack