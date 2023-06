ആനക്കൂട്ടം ഉപേക്ഷിച്ച കുട്ടിക്കൊമ്പനെ മിടുക്കനാക്കി തിരിച്ചയയ്ക്കാൻ ശ്രമം

അഗളി (പാലക്കാട്) ∙ വനപാലകർ നൽകുന്ന കുപ്പിപ്പാലും കുടിച്ചു കളിച്ചു തിമിർക്കുന്ന കൃഷ്ണനെത്തേടി അമ്മ വരുമോ?. വരുമെന്നു തന്നെയാണു വനപാലകർ കരുതുന്നത്. ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞിനെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞും അമ്മയാന വന്നു കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രമുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും അവനെ മിടുക്കനാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു വനപാലകർ. അമ്മയുപേക്ഷിച്ച കുട്ടിക്കൊമ്പൻ കൃഷ്ണൻ, കൃഷ്ണവനത്തിലെ അഭയകേന്ദ്രത്തിൽത്തന്നെ ഒരാഴ്ച തുടരും. ബൊമ്മിയാംപടിയിലെ ഫോറസ്റ്റ് ക്യാംപ് പരിസരത്തേക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആനക്കൂട്ടം സമീപത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതിനാൽ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചു.



വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഒരു വയസ്സുള്ള കാട്ടാനകുട്ടിയെ പാലൂർ ഊരിനടുത്ത് സ്വകാര്യ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടത്. വനം ജീവനക്കാരെത്തി കുട്ടിയെ കൂട്ടത്തോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഫലമായി. രാത്രി വനാതിർത്തിയിലെ വീടിനടുത്തെത്തിയ ആനക്കുട്ടിയെ വാഹനത്തിൽ മലയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ച് ആനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇതിനാലാണ് ചികിത്സ നൽകി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഏതാണ്ട് അരക്കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ അവന്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടുന്ന കൂട്ടമുണ്ട്. പക്ഷേ, അവർക്കൊപ്പം കാട്ടിലൂടെ വേഗത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാലാണ് ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നു വനംവകുപ്പ് കരുതുന്നു. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമെങ്കിലും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ ചേർക്കാൻ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ശ്രമിക്കാറില്ലത്രേ.

കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആനക്കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി കരയാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യുക. കുഞ്ഞിന്റെ സാന്നിധ്യം അമ്മ ഉറപ്പാക്കുന്നത് മണം പിടിച്ചും കരച്ചിൽ കേട്ടുമാണത്രേ. ഇളനീരാണ് ആദ്യം നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ മരുന്നും പ്രത്യേക ദ്രവമിശ്രിതവും മറ്റു പോഷകങ്ങളും നൽകുന്നു. ഇവനു വേണ്ടി മാത്രം തൃശൂരിൽ നിന്നു വലിയ പാൽക്കുപ്പി എത്തിച്ചു. ഹെർപിസ് പോലെ മാരക രോഗങ്ങളില്ലെന്നാണു സൂചന. ഒരുപാടു പേർ കാണാനെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്ദർശകർക്ക് വിലക്കുണ്ട്.

തിരികെ വനത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം അട്ടപ്പാടിക്ക് പുറത്തുള്ള കാട്ടാന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് ആലോചന.

