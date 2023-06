കേരളത്തിന് ലോകബാങ്കിൽനിന്ന് 1228 കോടി കൂടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നിവ നേരിടാൻ ‌ലോകബാങ്ക് കേരളത്തിന് 15 കോടി ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 1228 കോടി രൂപ) വായ്പ കൂടി അനുവദിച്ചു. മുൻപ് അനുവദിച്ച 12.5 കോടി ഡോളറിനു (ഏകദേശം 1023 കോടി രൂപ) പുറമേയാണിത്. 14 വർഷമാണു കാലാവധി. 6 വർഷത്തിനുശേഷമാകും തിരിച്ചടവ്.

2 തവണയായുള്ള സഹായം വഴി സംസ്ഥാനത്ത് അരക്കോടിയോളം പേർക്ക് പ്രളയക്കെടുതികളിൽനിന്നു സംരക്ഷണം ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നു ലോകബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. തീരശോഷണം, ജലവിഭവ മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ വായ്പ കേരളത്തിന് ഏറെ സഹായകരമാകും. തുടർച്ചയായുള്ള പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കർഷകരെയുമടക്കം പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലോകബാങ്ക് വിലയിരുത്തി.

കേരളത്തിന്റെ 580 കിലോമീറ്റർ തീരമേഖലയുടെ 45% ഭാഗത്തും നഗരവൽക്കരണം, വനനശീകരണം എന്നിവ മൂലം തീരശോഷണം രൂക്ഷമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ 4 ജില്ലകളിലാണ് ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്. പുതിയ സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾ 9 ജില്ലകളിലേക്കു വ്യാപിക്കും.

തീര പരിരക്ഷയ്ക്ക് ഊന്നൽ

∙ തീരശോഷണം രൂക്ഷമായ സ്ഥലങ്ങൾക്കും മറ്റ് അപകടസാധ്യതാ മേഖലകൾക്കും മുൻഗണന.

∙ തീരമേഖലയുടെ നിലവിലെയും ഭാവിയിലെയും സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി നയരൂപീകരണം.

∙ പമ്പാ നദീതട മാനേജ്മെന്റിനു സമഗ്ര പദ്ധതി.

∙ പ്രളയക്കെടുതി കുറയ്ക്കാൻ നദികളുടെയും തടാകങ്ങളുടെയും പുനരുജ്ജീവനം.

∙ കാലാവസ്ഥാ ബജറ്റ് തയാറാക്കാൻ സഹായം.

∙ പ്രകൃതിദുരന്ത ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ. ഉപഗ്രഹ ഭൂപടം, അപകടസാധ്യതാ ഭൂപടം, മേഖല തിരിച്ചുള്ള ഡേറ്റ എന്നിവ ഒറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ.

English Summary: World Bank loan to Kerala worth rs 1228 crore to tackle disaster climate change and contagious diseases