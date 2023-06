പരസ്പരം പഴിചാരി കോളജും സർവകലാശാലയും

ആലപ്പുഴ ∙ ബികോം ജയിക്കാത്ത എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് നിഖിൽ തോമസ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു എംകോം പ്രവേശനം നേടിയ സംഭവത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയത് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കാണെന്നു കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. നിഖിലിന്റെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചു സർവകലാശാല നൽകിയ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ) പരിഗണിച്ചാണു നിഖിലിനു കോളജിൽ പ്രവേശനം നൽകിയതെന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ.എ. മുഹമ്മദ് താഹ വ്യക്തമാക്കി.



പ്രവേശനയോഗ്യത പരിശോധിക്കേണ്ടതു സർവകലാശാലയാണ്. നിഖിൽ തോമസ് സമർപ്പിച്ച കലിംഗ സർവകലാശാലയിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചു കേരള സർവകലാശാല യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നിഖിലിന് എംകോം പ്രവേശനം നൽകിയത്. നിഖിൽ സമർപ്പിച്ച കലിംഗ സർവകലാശാലയിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പ്രവേശനനടപടികൾക്കുശേഷം വീണ്ടും കേരള സർവകലാശാലയിലേക്ക് അയച്ചിരുന്നതാണെന്നും ഇതും സർവകലാശാല പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരം നൽകിയതാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു.

പിജി പ്രവേശനസമയം അവസാനിച്ചതു നീട്ടിനൽകിയാണു നിഖിലിനു പ്രവേശനം നൽകിയത് എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, ക്ലോസ് ചെയ്ത അഡ്മിഷൻ സർവകലാശാല തുറന്നുകൊടുത്താൽ താൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മറുപടി. 3 വർഷം കോളജിൽ പഠിച്ചു ഡിഗ്രിക്കു പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർഥി മറ്റൊരു സർവകലാശാലയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി അതേ കോളജിൽ അതേ വകുപ്പിൽ പ്രവേശനം നേടിയപ്പോൾ അധ്യാപകർക്കുപോലും സംശയം തോന്നിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, കോളജ് പരിശോധിച്ചത് വിദ്യാർഥിക്കു പ്രവേശനത്തിനു യോഗ്യത ഉണ്ടോ എന്നു മാത്രമാണെന്നും സർവകലാശാല നൽകിയ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു പ്രവേശനം നൽകിയതെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ആവർത്തിച്ചു.

English Summary : College and University blame each other