മദ്യശാലയിൽ തോക്കുചൂണ്ടിയവരിൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതിയും

തൃശൂർ ∙ പൂത്തോളിൽ കൺസ്യൂമർഫെഡിന്റെ മദ്യശാലയിൽ എയർഗൺ ചൂണ്ടി കവർച്ചയ്ക്കു ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ 4 പേരിലൊരാൾ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പതിനാറാം പ്രതി. സ്വപ്ന സുരേഷ് മുഖ്യപ്രതിയായ കേസിൽ ഇടനിലക്കാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്ത വട്ടക്കിണർ ജഫസീന മൻസിലിൽ ജിഫ്സൽ (41). ഇയാളടക്കം നാലുപേരെയും വെസ്റ്റ് പൊലീസ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിടികൂടിയെങ്കിലും സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതിയാണെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞതു വിശദമായ ചോദ്യംചെയ്യലിനു ശേഷമാണ്.



സ്വർണക്കടത്തിൽ മുഖ്യപ്രതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട റമീസ്, അൻവർ എന്നിവരുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെട്ടു കമ്മിഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജിഫ്സലെന്നു കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കൊടുവള്ളിയും കൊണ്ടോട്ടിയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇടപാടുകൾ. മുൻപ് ഒന്നരക്കിലോ സ്വർണവുമായി ജിഫ്സലിനെ റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് പിടികൂടിയിരുന്നു.

പൂത്തോളിലെ മദ്യശാലയിൽ ജിഫ്സൽ ഉൾപ്പെട്ട നാലംഗ സംഘം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.15ന് ആണ് എയർഗണ്ണുമായെത്തി അതിക്രമം നടത്തിയത്. മദ്യശാല അടച്ചെന്നും ഇനി മദ്യം നൽകാനാകില്ലെന്നും ജീവനക്കാർ പറഞ്ഞതോടെ ഇവർ എയർഗൺ ചൂണ്ടി ഭീഷണി മുഴക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസിനെ വിളിക്കാൻ ജീവനക്കാർ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ സംഘം കാറിൽ കയറി പോകുകയായിരുന്നു.

ഗുണ്ടൽപേട്ടിൽ ഫാം നടത്തുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ നിയാസിന്റേതാണ് എയർഗൺ. ജിഫ്സലും മറ്റു പ്രതികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചേക്കും.

English Summary: Four held for threatening liquor shop staff with gun