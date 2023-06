സിഗരറ്റിന്റെ രാജ്യത്ത് എന്ത് ആരോഗ്യ പഠനം: ഗവർണർ

കൊച്ചി ∙ ക്യൂബയിലേക്കു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സംഘവും നടത്തിയതു രാഷ്ട്രീയ തീർഥയാത്രയാണെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ക്യൂബയുമായി ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സഹകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണു പറയുന്നത്. ക്യൂബ സിഗരറ്റ് ഉൽപാദന രാജ്യമാണ്. അവിടെപ്പോയതു സിഗരറ്റ് നിർമാണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പഠിക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞാൽ കാര്യമുണ്ട്. കേരള ഖജനാവിൽനിന്നു പണം ചെലവാക്കി അവിടെപ്പോയി ‌ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി സഹകരണത്തിനു കരാറൊപ്പിട്ടെന്നു പറയുന്നതു പരിഹാസ്യമാണ്. ലോട്ടറിയും മദ്യവും കേരള സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യവരുമാന സ്രോതസ്സാണെന്നു പറയുന്നതു തന്നെ നാണക്കേടാണ്.



English Summary : Governor Arif Mohammad Khan says Chief Minister Pinarayi Vijayan and teams cuba visit is political pilgrimage