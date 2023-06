കുതിരസവാരിക്കിടെ പിന്നാലെയെത്തിയ മറ്റൊരു കുതിര കടിച്ചു; വിദ്യാർഥിനിക്ക് പരുക്ക്

മൂന്നാർ ∙ കുതിരസവാരി നടത്തുകയായിരുന്ന പതിനാറുകാരിയെ പിന്നാലെയെത്തിയ മറ്റൊരു കുതിര കടിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ചു. മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനിയായ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിക്കാണു കടിയേറ്റത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നാർ - മാട്ടുപ്പെട്ടി റോഡിലെ കെഡിഎച്ച്പി ഇന്ധന പമ്പിനു സമീപമാണു സംഭവം.

മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളുമടക്കം ഒൻപതംഗ സംഘം മാട്ടുപ്പെട്ടി സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. പമ്പിനു സമീപം വാഹനം നിർത്തിയശേഷം പെൺകുട്ടി സവാരി നടത്തുന്നതിനായി കുതിരപ്പുറത്തേറി പോകുന്നതിനിടയിലാണു പിന്നാലെയെത്തിയ മറ്റൊരു കുതിര കുട്ടിയുടെ ഇടുപ്പുഭാഗത്ത് കടിച്ചത്. പേവിഷബാധയ്ക്കുള്ള ആദ്യ ഡോസ് മരുന്നു നൽകിയശേഷം കുട്ടിയെ ബന്ധുക്കൾ നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

English Summary: Student injured due to bite by another horse during horse riding