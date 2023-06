കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ: കൗൺസിലർമാർ ആരൊക്കെ? പ്രൻസിപ്പൽമാർക്കു സമയം ഇന്നുവരെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാട്ടാക്കട ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിലെ കൗൺസിലർ ആൾമാറാട്ട തട്ടിപ്പിനെ തുടർന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനുള്ള വിവിധ കോളജുകളുടെ സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും. വിവരങ്ങൾ 20ന് അകം നൽകണമെന്നാണു കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരോടു കേരള സർവകലാശാല ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മേയ് 18നകം വിവരങ്ങൾ കൈമാറണമെന്നു 183 കോളജുകളോടു നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.



30 കോളജുകൾ ഒഴികെയുള്ളവ വിവരങ്ങൾ കൈമാറി. അവശേഷിക്കുന്ന കോളജുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 നകം വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടിയിലേക്കു കടക്കാനാണ് സർവകലാശാലയുടെ തീരുമാനം. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവരും പ്രായപരിധി കടന്നവരും കൗൺസിലർമാരായി തുടരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നു നേരത്തെ 39 പേരെ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു. ആൾമാറാട്ടത്തെ തുടർന്ന് അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിവച്ച സർവകലാശാല യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉടൻ പുനരാംരംഭിക്കാനും തീരുമാനമായി.

കൗൺസിലർമാരുടെ പേരുവിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന വോട്ടർപട്ടികയും താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കൗൺസിലർമാരിൽ 12 പേർ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വിടുതൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയതിനാൽ അവരെ വിദ്യാർഥികളായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാട് സർവകലാശാല സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രായപരിധി ലംഘിച്ചതിനാണു 27 കൗൺസിലർമാരെ അയോഗ്യരാക്കിയത്. ഇവരെ എന്തിനു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിച്ചെന്നും കോളജുകൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും. ലിങ്ദോ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ അനുസരിച്ച് 22 വയസ്സാണു കൗൺസിലർ ആകാനുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി. അയോഗ്യരാക്കിയവരിൽ പലരും 28–30 വയസ്സുള്ളവരാണ്.

English Summary : Time to college to give details of University councilors end today