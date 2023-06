എഐ ക്യാമറ ഇടപാട്: ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സതീശനും ചെന്നിത്തലയും

കൊച്ചി ∙ എഐ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ അടിമുടി അഴിമതിയാണെന്നും പദ്ധതി സംബന്ധിച്ചു ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്‌.വി.എൻ. ഭട്ടി ഉൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്നു പരിഗണിക്കും.



അഴിമതി ഇടപാടിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കീഴിലാണു കേരളത്തിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെന്നും കഴിവുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ചൊൽപ്പടിക്കു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലാദ്യമാണ്. പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പോലുമില്ലാതെയാണു കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണമാണു സ്വാഭാവിക വഴിയെങ്കിലും അവരും ഈ കേസിലെ കുറ്റവാളികൾക്കൊപ്പമാണ്. നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്നും കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും ഹർജിയിൽ വിശദീകരിച്ചു.

പദ്ധതിക്കു സർക്കാർ 2020 ഏപ്രിൽ 27നു നൽകിയ ഭരണാനുമതിയും സേഫ് കേരള പദ്ധതിക്കു സമഗ്രഭരണാനുമതി നൽകിയ 2023 ഏപ്രിൽ 18ലെ ഉത്തരവും റദ്ദാക്കണം. വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള വൈദഗ്ധ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ടെൻഡർ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എസ്ആർഐടിക്കു യോഗ്യതയില്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കണം. കെൽട്രോണും എസ്ആർഐടിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കരാറും മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് കെൽട്രോണുമായുണ്ടാക്കിയ കരാറും നിയമവിരുദ്ധമായതിനാൽ റദ്ദാക്കണം എന്നിവയാണ് ആവശ്യങ്ങൾ. സേഫ് കേരള പദ്ധതി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇടക്കാല ആവശ്യം.

