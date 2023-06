വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസ്; വീണ്ടും പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുത്തു

കൊച്ചി ∙ മോൻസൻ മാവുങ്കൽ മുഖ്യപ്രതിയായ വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസിലെ പരാതിക്കാരായ യാക്കൂബ് പുറായിൽ, എം.ടി. ഷമീർ എന്നിവരുടെ മൊഴികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തി. ഐജി ജി. ലക്ഷ്മൺ, മുൻ ഡിഐജി എസ്. സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കെതിരായ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പരാതിക്കാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറി. കേസ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമാക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കരുതെന്നും പരാതിക്കാർ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചു.



ഇ‌വർക്കു പുറമേ സിദ്ദീഖ് പുറായിൽ, അനൂപ് വി.അഹമ്മദ്, സലിം എടത്തിൽ, ഷാനിമോ‌ൻ എന്നിവരാണു മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.

കെപിസിസി പ്രസി‍ഡന്റ് കെ. സുധാകരനെതിരെ തട്ടിപ്പു കേസിൽ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പരാതി നൽകിയതും ഇവരാണ്.

കേസന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ലാത്തതിനാൽ അന്വേഷണം സിബിഐക്കു വിടണമെന്ന ഇവരുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണു കെ. സുധാകരൻ, ജി. ലക്ഷ്മൺ, എസ്. സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരെ കൂട്ടുപ്രതികളാക്കി എഫ്ഐആർ പുതുക്കിയത്.

