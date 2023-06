വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: വിദ്യയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ 27ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി

കൊച്ചി ∙ ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനു വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ എസ്എഫ്ഐ മുൻനേതാവ് കെ.വിദ്യ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി 27ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. വിദ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ അസൗകര്യം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് ഹർജി അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു. മുൻപു ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ നിലപാടു തേടിയിരുന്നു.

പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടി രാജീവ് ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ കോളജിലെ മലയാളം ഗെസ്റ്റ് ലക്ചറർ തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിന്റെ പേരിലുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയെന്നാണു കേസ്. ഹർജിക്കാരിയുടെ കരിയറും സൽപേരും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കേസാണെന്നും അവിവാഹിതയായ യുവതിയെ അന്യായമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതു നീതിയെ പരിഹസിക്കുന്ന നടപടിയാകുമെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: K. Vidya anticipatory bail application to be considered on june 27