ഒരു വിദ്യാർഥിസംഘടനയിലെ അംഗത്വം എന്തിനുമുള്ള പാസ്പോർട്ട്: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം /ആലുവ ∙ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാർഥിസംഘടനയിൽ അംഗമായാൽ എന്തു നിയമവിരുദ്ധപ്രവർത്തനവും നടത്താമെന്നതാണു കേരളത്തിലെ അവസ്ഥയെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. എന്തു നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനുമുള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് ‌ഈ വിദ്യാർഥിസംഘടനയിലെ അംഗത്വം. പാർട്ടി അംഗത്വം എടുത്താൽ അധ്യാപകരാകാം. കേരളത്തിൽ കുറ്റകൃത്യനിരക്ക് കുറവാണെങ്കിലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.



യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാണു സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ കയറിക്കൂടുന്നതെന്നു ഗവർണർ ആലുവയിൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിയമനം ലഭിച്ചത്. ഇന്റർവ്യൂവിനുപോലും വിളിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തയാളെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായി നിയമിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി അതിനെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിച്ചു. യോഗ്യതയില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും എന്തുസംഭവിച്ചു?

അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെറുതാണ്. സർവകലാശാലകളെ വച്ചു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണു സർക്കാർ. സമ്മർദ്ദതന്ത്രമുപയോഗിച്ചു മാധ്യമങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നു. ഞാൻ നിസ്സഹായനാണ്. പത്തും പന്ത്രണ്ടും ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികൾ കേരളം വിടുന്ന അവസ്ഥയാണ്– ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Membership of a student organization is Passport for anything says Kerala Governor