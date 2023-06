സുധാകരനെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ െക്രെംബ്രാഞ്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി: മോൻസൻ മാവുങ്കൽ

കൊച്ചി ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി വ്യാജപുരാവസ്തു കേസ് പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കൽ ആരോപിച്ചു. മൊഴി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളും അനുഭവിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി.

ജീവനക്കാരിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത മകളെ പീഡിപ്പിച്ച കുറ്റത്തിനു ജീവിതാവസാനം വരെ കഠിനതടവിനു വിധിക്കപ്പെട്ടശേഷം ജയിലിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും വഴി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നാണു മോൻസൻ വിചാരണക്കോടതിയോടു പരാതിപ്പെട്ടത്. ഇതേ അതിജീവിതയെ പ്രായപൂർത്തിയായശേഷം പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസും പരിഗണിക്കുന്നതിനിടയിലാണു ജയിലിൽനിന്നു വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി ഹാജരായ മോൻസൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഡിവൈ എസ്പി വൈ.ആർ.റെസ്റ്റമാണെന്നു മോൻസന്റെ അഭിഭാഷകൻ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പുകേസിലെ പരാതിക്കാരനിൽനിന്നു വാങ്ങിയ 25 ലക്ഷം രൂപ സുധാകരനു നൽകാനാണെന്നു പറയിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദവും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയതായി പ്രതിഭാഗം ആരോപിച്ചു. പരാതി എഴുതിനൽകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. മോൻസൻ എഴുതിനൽകുന്ന പരാതി തൃശൂർ വിയ്യൂർ അതിസുരക്ഷാജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വഴി വിചാരണക്കോടതിക്കു കൈമാറും.

English Summary: Monson Mavunkal says Court that he was threatened to give statement against K Sudhakaran