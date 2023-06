നിയമസഭാ അക്രമക്കേസ്: പുതിയ ഹർജി കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.എം.മാണിയുടെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനിടെ നിയമസഭയിൽ അക്രമം നടന്ന ദിവസം അവിടെയുണ്ടായ മറ്റു രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലെ കേസ് കൂടി ഒരുമിച്ചു വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി 3 പേർ പുതിയ ഹർജി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നൽകി.



മുൻ എംഎൽഎമാരായ കെ.അജിത്, കെ.ടി.ജലീൽ, സി.കെ.സദാശിവൻ എന്നിവരാണു മൂന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലെ കേസുകൾ അക്രമ കേസുമായി ചേർത്തു വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ ഹർജി 26ലേക്കു മാറ്റി. ഇതോടെ നിയമസഭാ അക്രമക്കേസിന്റെ വിചാരണ വീണ്ടും നീളുമെന്ന് ഉറപ്പായി. തങ്ങളെ യുഡിഎഫ് എംഎൽഎമാർ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത കേസും ഇതോടൊപ്പം വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നു കെ.കെ.ലതികയും ജമീല പ്രകാശും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തേ മുൻ എംഎൽഎമാരായ ഇ.എസ്. ബിജിമോളും ഗീതാ ഗോപിയും കേസുകൾ ഒരുമിച്ചു വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഹർജി നിലനിൽക്കില്ലെന്ന നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അവർ പിൻവലിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ആവശ്യവുമായി കൂടുതൽ പേർ രംഗത്തെത്തുന്നത്.

മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി, ഇടതുനേതാക്കളായ ഇ.പി.ജയരാജൻ, കെ.ടി.ജലീൽ, കെ.അജിത്, കെ.കുഞ്ഞഹമ്മദ്, സി.കെ.സദാശിവൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ പ്രതികൾ. 2015 മാർച്ച് 13ന് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ ആക്രമണം നടത്തി നിയമസഭയ്ക്ക് 2.20 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുത്തി എന്നാണ് പൊലീസ് കേസ്.

