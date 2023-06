തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നില്ലെങ്കിൽ നിഖിൽ തോമസ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയേനെ

ആലപ്പുഴ∙ പിജി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യതയായി സമർപ്പിച്ച ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവരാൻ 2 മാസം കൂടി വെകിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് നിഖിൽ തോമസ് എംകോം പൂർത്തിയാക്കിയേനെ.

2021–’23 പിജി ബാച്ചിൽ പ്രവേശനം നേടിയ നിഖിൽ ആദ്യ 3 സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളും എഴുതിയിരുന്നു. ഇതിൽ പല വിഷയങ്ങളിലും തോറ്റു. അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയെഴുതാൻ ആവശ്യമായ ഹാജരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയാകും.

English Summary: Nikhil Thomas would have completed MCom if fake document information have not arised