ഉറപ്പിച്ചു, വ്യാജ ബിരുദം; എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് നിഖിലിന് സസ്പെൻഷൻ

ആലപ്പുഴ/തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നുദിവസമായി ആളിക്കത്തുന്ന ഗുരുതര ആരോപണത്തിനു സ്ഥിരീകരണം – എസ്എഫ്ഐ നേതാവ് നിഖിൽ തോമസ് കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജിൽ എംകോമിനു ചേർന്നത് ബികോം ജയിക്കാതെ. ഇയാൾ ഹാജരാക്കിയ ഛത്തീസ്ഗഡ് കലിംഗ സർവകലാശാലാ രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്നു കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറും കലിംഗ സർവകലാശാല റജിസ്ട്രാറും എംഎസ്എം കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലും സ്ഥിരീകരിച്ചു. നിഖിലിനെ കോളജിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു കോളജിനോടും സർവകലാശാലയോടും റിപ്പോർട്ട് തേടി.

കോളജ് ഗുരുതരവീഴ്ച വരുത്തിയെന്നു പറഞ്ഞ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ, ബികോം ജയിക്കാത്തയാൾക്ക് എംകോം പ്രവേശനം നൽകിയതിനെപ്പറ്റി കോളജ് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായതിനാൽ ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകുമെന്നും വിസി അറിയിച്ചു.

പ്രവേശനപ്രശ്നം അന്വേഷിക്കാൻ ആറംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചെന്നും വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മുഹമ്മദ് താഹ പറഞ്ഞു.

നിഖിൽ സമർപ്പിച്ച ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ‘പരിശോധിച്ച്’ പൂർണമായി ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നും വ്യാജമല്ലെന്നും ഇന്നലെ രാവിലെ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവകാശപ്പെട്ട എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോയുടെ വാദങ്ങളെല്ലാം വിസിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലോടെ പൊളിഞ്ഞു. കലിംഗ സർവകലാശാലയിൽ ഇയാൾ ബികോമിനു ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന റജിസ്ട്രാർ സന്ദീപ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിനുപിന്നാലെ മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടു. നിയമനടപടിക്കു സർവകലാശാല നിയമവിഭാഗത്തിനു നിർദേശം നൽകിയെന്നും സന്ദീപ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ, കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണ് രേഖകൾ വ്യാജമല്ലെന്നു പറഞ്ഞതെന്നായി ആർഷോ. ഇത്തരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാഫിയകളുണ്ട്, വിസി രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും ഉയർത്തി.

∙ ‘നിഖിൽ 2017 മുതൽ 3 വർഷം എംഎസ്എമ്മിൽ ബികോം വിദ്യാർഥിയായിരുന്നെന്നും മുഴുവൻ പരീക്ഷയും എഴുതിയെന്നും തോറ്റെന്നും പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ തന്ന രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ കലിംഗയിൽ റഗുലർ കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസോടെ ജയിച്ചെന്നാണു നിഖിൽ പിജി പ്രവേശനത്തിനു നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലുള്ളത്. ഒരേസമയം രണ്ടിടത്തു പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? റായ്പുരിൽനിന്നു കായംകുളത്തേക്കു വിമാനമില്ലല്ലോ?’ – ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ (കേരള സർവകലാശാല വിസി)

