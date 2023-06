മോൻസൻ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസ്; സുധാകരന്റെ പേര് ഒരു ഘട്ടത്തിലുമില്ല

കൊച്ചി ∙ വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസ് പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ പോക്സോ കേസിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരനെതിരെ അതിജീവിതയുടെ മൊഴിയുള്ളതായി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരണമില്ല. വിചാരണ പൂർത്തിയായ പോക്സോ കേസിൽ സുധാകരന്റെ പേര് ഒരു ഘട്ടത്തിലും വന്നിട്ടില്ല. പെരുമ്പാവൂർ കോടതിയിൽ മോൻസൻ രണ്ടാംപ്രതിയായ പോക്സോ കേസു മാത്രമാണു ശേഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സുധാകരന്റെ പേര് ഉൾപ്പെട്ടതിനു തെളിവുകൾ ഒന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. മോൻസൻ പ്രതിയായി ശേഷിക്കുന്ന മറ്റു രണ്ടു പീഡനക്കേസുകളും പോക്സോ കേസുകളല്ല.



കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യംചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതു പോക്സോ കേസിലാണെന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയാറായിട്ടില്ല.

English Summary : Sudhakaran's name is no where in Monson Mavunkal Accused POCSO Case