കഞ്ചിക്കോട്ട് സ്റ്റീൽ കമ്പനിയിൽ ഫർണസ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ജീവനക്കാരൻ വെന്തുമരിച്ചു

കഞ്ചിക്കോട് (പാലക്കാട്) ∙ വ്യവസായ മേഖലയിലെ കൈരളി സ്റ്റീൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയുടെ മെൽറ്റിങ് ഫർണസ് യൂണിറ്റിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു. 5 അതിഥിത്തൊഴിലാളികൾക്കു പരുക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട ഓമല്ലൂർ ഐമാലി രാമവിലാസത്തിൽ പി.ടി.പ്രതീഷിന്റെയും എസ്.രാജശ്രീയുടെയും മകൻ അരവിന്ദ് പി.രാജ് (22) ആണു മരിച്ചത്. സ്ഥാപനത്തിൽ എസ്കവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്നു. കമ്പനിയിലെ സ്ക്രാപ് ബൈൻഡിങ് തൊഴിലാളികളും ഒഡീഷ ഗഞ്ചം സ്വദേശികളുമായ സുനിൽ ഷെട്ടി (30), സുശാന്ത് ഷെട്ടി (25), പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ പിന്റു മൈറ്റി (32), ഹരിപാട മിശ്ര (28), പ്രദീപ്കുമാർ (30) എന്നിവർക്കാണു നിസ്സാര പരുക്കേറ്റത്.



ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 5.45നു കഞ്ചിക്കോട് കെഎൻ പുതൂരിലുള്ള പ്ലാന്റിലാണു നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം. ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്കുവരെ ഉഗ്രസ്ഫോടന ശബ്ദവും പ്രകമ്പനവും ഉണ്ടായെന്നു പരിസരവാസികൾ പറഞ്ഞു. അപകടം നടന്നയുടൻ മറ്റുള്ളവർ താഴേക്കു ചാടിയെങ്കിലും മുകളിലെ നിലയിൽ ജോലിയിലായിരുന്ന അരവിന്ദ് എസ്കവേറ്ററിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി.

ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും പിന്നാലെയെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും ചേർന്നാണു തീയണച്ചു തൊഴിലാളികളെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അരവിന്ദിന്റെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ഉടൻ വാളയാറിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 29നാണ് അരവിന്ദ് ജോലിക്കു കയറിയത്. സഹോദരി: ആർദ്ര പി.രാജ്.

കലക്ടറുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്നു ജില്ലാ വ്യവസായ വകുപ്പ് കമ്പനി താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടി. കേസെടുത്തെന്നും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെന്നും വാളയാർ ഇൻസ്പെക്ടർ എ.അജീഷ് അറിയിച്ചു. ഇരുമ്പ് ആക്രി സാധനങ്ങൾ മെൽറ്റിങ് യൂണിറ്റിൽ എത്തിച്ചു ഫർണസ് വഴി ഇരുമ്പുരുക്കും സ്റ്റീൽ ബാറുമാക്കി മാറ്റുന്ന ജോലിയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നടന്നിരുന്നത്. ടാങ്കിലെ തകരാറിനെത്തുടർന്നു ഹീറ്റിങ് കോയിൽ തകർന്നു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് അപകടകാരണമെന്നു സംയുക്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.

