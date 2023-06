നിഖിലിന്റെ രേഖ: ‌കേരളയ്ക്കും വീഴ്ച; നിഖിൽ നൽകിയ സിലബസ് രേഖയിൽ ഒപ്പിട്ടയാളുടെ സ്ഥാനപ്പേരില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി കലിംഗ സർവകലാശാലയുടേതായി നിഖിൽ തോമസ് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കും വീഴ്ചപറ്റി. റജിസ്ട്രാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സ്കീം, സിലബസ് എന്നിവയാണ് അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നൽകേണ്ട പ്രധാനരേഖ. എന്നാൽ, നിഖിൽ നൽകിയ രേഖയിൽ കലിംഗ റജിസ്ട്രാറുടെ പേരോ ഒപ്പോ മുദ്രയോ ഇല്ല. ഇതു കണക്കിലെടുക്കാതെയാണു കേരള സർവകലാശാല നിഖിലിന് എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ചത്.

2021 ഒക്ടോബർ 26നു നിഖിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ നൽകിയ കലിംഗ രേഖകളിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ‘അക്ഷിത ശർമ’ എന്നയാളാണ്. ഇവരുടെ ഔദ്യോഗികപദവി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയൊരാൾ കലിംഗ സർവകലാശാലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതായി സർവകലാശാല സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല. രേഖ കണ്ടതിനുശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാമെന്നു കലിംഗ റജിസ്ട്രാർ സന്ദീപ് ഗാന്ധി മനോരമയോടു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ കോവിഡ് സമയമായതിനാൽ രേഖകളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില ഇളവുകൾ നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണു സർവകലാശാലാ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം.

English Summary: Fault in the part of Kerala University regarding Nikhil Thomas documents