മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം: പറയുന്നതൊന്ന്, ചെയ്യുന്നത് വേറൊന്ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വാർത്ത റിപ്പോർ‌ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ മുൻപു മാധ്യമങ്ങളെ പിന്തുണച്ചു നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ ഓർത്തെടുത്താൽ ആരും അമ്പരക്കും. അതിൽ ചിലത്:



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ (2017 ഒക്ടോബർ 28): മരണ വാറന്റ് ലഭിച്ചവരായി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മാറുന്ന അതിഭീകര അവസ്ഥയാണു രാജ്യത്ത്. അധികാരമുപയോഗിച്ച് മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഞെരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപകമായി ശക്തിപ്പെടുകയാണ്. പലതും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ മൃഗീയമായി വേട്ടയാടപ്പെടുകയാണ്. അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഭീകരതയ്ക്കു മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഇരയാക്കപ്പെടുകയാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രി 2017 ജനുവരി 22ന്: സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിനു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടാൽ അതു മറികടക്കാൻ സർക്കാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകും. സർക്കാർ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഇനിയും സർക്കാർ ഇടപെടലുകളുണ്ടാകും. ഭയപ്പെടാതെയും ആരെയും ഭയപ്പെടുത്താതെയും മാധ്യമപ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയണം. രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഭരണകൂടത്തെക്കൊണ്ട് അതു തിരുത്തിക്കുന്നതിനു പ്രേരക ശക്തിയാകണം മാധ്യമങ്ങൾ.

സ്പീക്കറായിരിക്കെ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ: കേരളത്തിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര മാതൃകയിൽ നിയമനിർമാണം നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും. കേരളത്തിലെ കോടതികളിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയ സംഭവം നിയമസംവിധാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത പാടാണ്. ആ അഴുക്ക് കഴുകിക്കളയാനുള്ള ബാധ്യത നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു തന്നെയാണ്. ആർക്കും ആരുടെമേലും അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ അവകാശമില്ല. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് ഇപ്പോഴും കോടതികളിലേക്കു പ്രവേശനമില്ലെന്നുള്ളത് അവിശ്വസനീയമാണ്.

