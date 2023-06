മോൻസൻ കേസ്: കെ.സുധാകരനോട് ചോദിക്കാൻ 150 ചോദ്യം

കൊച്ചി∙ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ 150 ചോദ്യങ്ങളുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരുങ്ങുന്നു. വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ചയാണു സുധാകരനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നോടിയായാണു കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി മോൻസൻ മാവുങ്കലിന്റെ മൊഴി വിയ്യൂർ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിലെത്തിയ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി വൈ.ആർ.റസ്റ്റം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



സുധാകരനെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിനാലാണു കേസിൽ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയതെന്ന നിലപാട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവർത്തിച്ചു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസിനെതിരെ സുധാകരൻ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. മോൻസന്റെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായ ഹർജിക്കാർ നൽകിയ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങളും രേഖകളും അന്വേഷണ സംഘം ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾക്കു വിധേയമാക്കി തെളിവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ലഭിക്കും.

ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം ഹാജരാക്കുന്ന തെളിവുകൾ കോടതി ശരി വച്ചാൽ സുധാകരന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യലോ അറസ്റ്റോ ഇല്ലാതെ തന്നെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുധാകരനെതിരെ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. എന്നാൽ പോക്സോ കേസ് സംബന്ധിച്ചു സുധാകരനെതിരായ മൊഴികളോ തെളിവുകളോ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ജയിലിൽ നിന്നു മോൻസൻ പലതവണ സുധാകരനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചതായി ആരോപണമുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കെ.സുധാകരനെതിരെ മൊഴിക്കായി



ഭീഷണി: മോൻസൻ പരാതി നൽകി

കൊച്ചി∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചു മോൻസൻ മാവുങ്കൽ രേഖാമൂലം പരാതി കൈമാറി. വിഡിയോ കോൺഫറൻസിന് ഇടയിലാണു മോൻസൻ ഈ പരാതി കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്.



ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് വഴി പരാതി എഴുതി കൈമാറാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. 29നാണു മോൻസന്റെ കേസ് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിനു മുൻപു മോൻസന്റെ പരാതി കോടതിക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതിഭാഗം കരുതുന്നത്.

