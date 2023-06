തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലുന്നതിൽ തീരുമാനം: ഇന്ന് യോഗം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആക്രമണകാരികളായ തെരുവു നായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ (സിആർപിസി) 133–ാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രിമാരായ എം.ബി.രാജേഷ്, ജെ.ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉന്നതതല യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തു ചേരും. തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ എം.ജി.രാജമാണിക്യവും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ എ.കൗശികനും ഇതു സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ കരട് അവതരിപ്പിക്കും.



കണ്ണൂരിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ പതിനൊന്നുകാരൻ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ബാലിക തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണത്തിന് ഇരയാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് 133–ാം വകുപ്പ് പ്രയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. പൊതുജന ശല്യമാകുന്ന മൃഗത്തെ കൊല്ലാൻ ഈ വകുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് മുൻപു നടന്ന യോഗത്തിലെ പൊതുവിലയിരുത്തൽ. ഇതേ തുടർന്നാണ് രണ്ടു വകുപ്പുകളിലെ ഡയറക്ടർമാരെയും മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്

133–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് (ആർഡിഒ) ആണ് ഉത്തരവിടേണ്ടത്. തെരുവുനായ്ക്കളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു സാധ്യത ആരായുന്നത്. പേവിഷ ബാധയുണ്ടെന്നു സംശയിക്കുന്ന തെരുവുനായയെ പോലും പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോ കൂട്ടിൽ പാർപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് സ്വാഭാവിക മരണത്തിന് അനുവദിക്കണമെന്ന് അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ (എബിസി) സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതുക്കിയ ചട്ടങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ജീവാപായത്തിനു കാരണമാകുന്ന അതിഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഉള്ള തെരുവുനായ്ക്കളെ വെറ്ററിനറി ഓഫിസർക്ക് മരുന്നു കുത്തിവച്ച് ദയാവധത്തിനു വിധേയമാക്കാൻ മാത്രമാണ് ചട്ടം അനുവദിക്കുന്നത്. ഇതിനും മൃഗക്ഷേമ സംഘടനയുടെയോ മൃഗക്ഷേമ ബോർഡിന്റെയോ പ്രതിനിധികൾ രോഗ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം.

English Summary : Meeting to take decision on killing stray dogs