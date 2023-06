നിഖിലിന്റെ വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റ്: ‘രഹസ്യം’ പുറത്തായത് ഫെയ്സ്ബുക് യുദ്ധത്തിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ എസ്എഫ്ഐ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസ് എംകോം പ്രവേശനം നേടിയത് വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത് കായംകുളം സിപിഎമ്മിലെ ഫെയ്സ്ബുക് യുദ്ധത്തിൽ. മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ.നാസറിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗവും കായംകുളത്ത് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് കായംകുളം വിപ്ലവം, ചെമ്പട കായംകുളം എന്നീ രണ്ട് ഫെയ്സ്ബുക് പേജുകളിലൂടെയാണ്. ഇതിൽ നാസർ പക്ഷത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ചെമ്പട കായംകുളം എന്ന പേജിൽ ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് നിഖിൽ ബികോം പാസാകാതെയാണ് എംകോം പ്രവേശനം നേടിയതെന്ന ആരോപണം ആദ്യമായി വന്നത്.

കായംകുളത്ത് സജി ചെറിയാൻ പക്ഷത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം കെ.എച്ച്. ബാബുജാനെതിരെയും പോസ്റ്റിൽ രൂക്ഷവിമർശമുണ്ടായിരുന്നു. 20 വർഷത്തോളം എസ്എഫ്ഐ ഭരിച്ച എംഎസ്എം കോളജിൽ യൂണിയൻ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ബാബുജാനും എസ്എഫ്ഐ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസുമാണെന്നായിരുന്നു വിമർശനം.

English Summary: Nikhil Thomas fake certificate issue leaked as a result of fb war between CPM factions