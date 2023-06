ന്യായീകരണങ്ങൾ പാളി, നിഖിലിനെ പുറത്താക്കി എസ്എഫ്ഐ; കേസെടുത്ത് പൊലീസ്, നിഖിൽ ഒളിവിൽ

തിരുവനന്തപുരം / ആലപ്പുഴ ∙ വ്യാജ സർ‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ ന്യായീകരണങ്ങൾ പാളിയതോടെ, കായംകുളം മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസിനെ എസ്എഫ്ഐ പുറത്താക്കി. നിഖിലിനെ കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജ് മാനേജ്മെന്റ് തള്ളിപ്പറയുകയും പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ ഇടപെടുകയും ചെയ്തതോടെയാണു നടപടി. സിപിഎമ്മിന്റെയും ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെയും അംഗത്വത്തിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല.

കോളജ് നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യാജരേഖ നിർമാണം, വഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണു കായംകുളം പൊലീസ് നിഖിലിനെതിരെ കേസെടുത്തത്. എംഎസ്എം കോളജിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പുരിൽ കലിംഗ സർവകലാശാലാ ആസ്ഥാനത്തുമെത്തി പൊലീസ് തെളിവെടുത്തു. നിഖിൽ ഒളിവിലാണെന്നും കണ്ടെത്താൻ എട്ടംഗ അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കായംകുളം ഡിവൈഎസ്പി അറിയിച്ചു.

കേരള സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ രാജ്ഭവനിലെത്തി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള സർവകലാശാല ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകി. കലിംഗ സർവകലാശാലയോടും രേഖാമൂലം വിവരം തേടി. ബികോം പഠിച്ചുതോറ്റ വിദ്യാർഥിക്ക് എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെത്തന്നെ എംകോം പ്രവേശനം നൽകിയെന്നു വിശദീകരിക്കാൻ എംഎസ്എം കോളജിനോടും വിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‌ഇങ്ങനെയൊരു വിദ്യാർഥി പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കലിംഗ സർവകലാശാലയുടെ മറുപടി ലഭിച്ചശേഷമാണ് എംഎസ്എം കോളജ് അധികൃതർ പൊലീസിനു പരാതി നൽകിയത്. പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. എ.മുഹമ്മദ് താഹയിൽനിന്നു മൊഴിയെടുത്തു. അതിനു മുൻപുതന്നെ പൊലീസ് റായ്പുരിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണു വിവരം. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വ്യാജമാണെന്നും നിഖിലിന്റെ വിലാസം ലഭിച്ചശേഷം നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലിംഗ റജിസ്ട്രാർ സന്ദീപ് ഗാന്ധി അന്വേഷണസംഘത്തെ അറിയിച്ചു. ആലപ്പുഴയിലുണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞുമാറി.

