കുസാറ്റ്: അധ്യാപകയോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനം; മുഴുവൻ അക്രമികളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് അധ്യാപകർ

കളമശേരി ∙ കുസാറ്റിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ (എസ്ഒഇ) 20ന് നടന്ന എസ്എഫ്ഐ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭ്യമായെന്നും അതു പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വൈസ് ചാൻസലർ പി.ജി.ശങ്കരൻ അറിയിച്ചു. സാങ്കേതിക തകരാറാണു സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനു താമസം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയെ 2 ദിവസത്തിനകം നിയമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ആക്രമണസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികളെയും പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ദീപക് കുമാർ സാഹു ഇന്നലെ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അച്ചടക്ക നടപടിയിലെ പോരായ്മകൾക്കും ക്യാംപസിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും കടുത്ത വിമർശനമുയർന്നു. ജോലി സ്ഥലത്തു സുരക്ഷ ശക്തമാക്കണമെന്നും പരുക്കേറ്റ ജീവനക്കാരുടെ ചികിത്സാ ചെലവു സർവകലാശാല വഹിക്കണമെന്നും അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ആവശ്യങ്ങളുൾപ്പെടുത്തി റജിസ്ട്രാർക്കും വിസിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ആക്രമണത്തിൽ 2 ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ 10 പേർക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

ഇതിനിടെ അക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഉത്തരവ് 2 പേരെ ഒഴിവാക്കി സർവകലാശാല പുതുക്കി ഇറക്കി. ആദ്യ ഉത്തരവിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന നിബിൻ, എസ്.കെ.അഭിനവ് എന്നിവർ അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്നു കണ്ടെത്തി. അർജുൻ, സനിൻ, അഭിനന്ദ് എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുവെന്നും മെജോ, അംജദ് സമൻ എന്നിവരുടെ പരീക്ഷാഫലം തടഞ്ഞുവയ്ക്കുമെന്നും പുതിയ ഉത്തരവിലുണ്ട്.

ആണി തറച്ച കമ്പ്, ഇരുമ്പുവടി, മുട്ടൻ തെറി...

സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിലെ എസ്എഫ്ഐ ആക്രമണം നേരിൽ കണ്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് അനൂപ് രാജൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചു കുറിപ്പിൽ നിന്ന്:

കോളജിൽ മുൻപു നടന്ന വിദ്യാർഥി സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ചു ഡോ. ഗിരീഷ് കുമാരൻ തമ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നു തെളിവെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ കാറുകളിലെത്തിയ എസ്എഫ്ഐ അക്രമി സംഘം ഓഫിസിലേക്കു തള്ളിക്കയറി. ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇടനാഴിയിൽനിന്ന വിദ്യാർഥികൾ ഓഫിസ് മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ കുറ്റിയിട്ടു. അക്രമികൾ സ്റ്റാഫ് മുറി വഴി കയറി മധ്യത്തിലുള്ള മറ ചാടിക്കടന്ന് ഓഫിസ് മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളെ അതിക്രൂരമായി മർദിച്ചു. ജീവനക്കാർ വാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്നാണു കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഒരാളുടെ തല പൊട്ടി ചോരയൊലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

സി സെക്‌ഷൻ മുറിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ വിദ്യാർഥിയെയും മർദിച്ചു. നിറയെ വെള്ളമുള്ള സ്റ്റീൽ കുപ്പി കൊണ്ടു തലയ്ക്കടിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. കേട്ടാലറയ്ക്കുന്ന അസഭ്യവർഷമാണ് ആ ക്രിമിനൽ സംഘം വനിതകളടക്കം ജീവനക്കാരുടെ നേരെ നടത്തിയത്. അക്രമം തടയാൻ ശ്രമിച്ച ഗിരീഷ് കുമാരൻ തമ്പിയെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഓഫിസ് അറ്റൻഡർ സിജിമോളുടെ കൈ പിടിച്ചു തിരിച്ചു. മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനായ ഗോപാലകൃഷ്ണനു ചവിട്ടേറ്റു. ഗ്രിൽ അടക്കാൻ ശ്രമിച്ച അറ്റൻഡർ രതീഷിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പിന്തിരിപ്പിച്ചു.

വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പൊലീസ് കയ്യുംകെട്ടി നോക്കി നിൽക്കുകയാണു ചെയ്തത്. പരുക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പോലും പൊലീസ് തയാറായില്ല. കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയ ഓഫിസ് വാഹനത്തിനു സുരക്ഷയും നൽകിയില്ല. അക്രമത്തിനുപയോഗിച്ച സാമഗ്രികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും ഒരു താൽപര്യവും കാണിക്കാതെ മുറികൾ പൂട്ടിയിടാൻ പറഞ്ഞു പോകുകയാണു പൊലീസ് ചെയ്തത്.

പ്രവേശന സമയമാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന പതിവ് എസ്എഫ്ഐ തുടങ്ങിയിട്ടു കുറെ കാലമായി. പ്രവേശനം അട്ടിമറിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. പതിവായി തല്ലു നടക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നു സമർഥരായ വിദ്യാർഥികൾ ഒഴിവായി പോകും. സ്വകാര്യ കോളജുകളുടെ അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണു നാണംകെട്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഈ തോന്ന്യാസം കാണിക്കാൻ എസ്എഫ്ഐയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്’.

വാഹനത്തിലെത്തി, ചാടിയിറങ്ങി അടിച്ചു

തെളിവെടുപ്പു കഴിഞ്ഞു പുറത്തിറങ്ങിയ താൻ കന്റീനിലേക്കു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണമെന്നു സാരമായി പരുക്കേറ്റ ബിടെക് വിദ്യാർഥി പി.സോണിക് പറഞ്ഞു. 2 ബൈക്കും ഒരു കാറും അസാധാരണമായ വിധത്തിൽ ഓടിച്ചു വരുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. ബൈക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തി പെട്ടെന്നു ചാടിയിറങ്ങിയവർ പട്ടിക കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തലയിലും പുറത്തും മുഖത്തും അടി കിട്ടി. ഓഫിസ് മുറിയിൽ കയറിയാണു രക്ഷപ്പെട്ടത്. തലയിൽ ആഴത്തിൽ മുറിവേറ്റുവെന്നും ആക്രമണം ആസൂത്രിതമായിരുന്നുവെന്നും സോണിക് പറഞ്ഞു.

