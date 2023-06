‘ലൈഫി’ൽ വീട് ലഭിച്ചില്ല; മലപ്പുറത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് തീയിട്ടു

കീഴാറ്റൂർ(മലപ്പുറം)∙ ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയിൽ വീ‌ട് ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചെത്തിയ ആൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിന് തീയിട്ടശേഷം ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ചു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേമുക്കാലോടെ കീഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിലെത്തിയ ആനപ്പാംകുഴി സ്വദേശി ചുള്ളി മുജീബ് റഹ്മാൻ(40) ആണ് ഫയലുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളും പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കത്തിച്ചശേഷം ശുചിമുറിയിൽ കയറി കൈഞരമ്പ് മുറിച്ചത്.



ഉച്ചഭക്ഷണ സമയമായതിനാൽ 3 ജീവനക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ സമയം കാനിൽ പെട്രോളുമായെത്തിയ മുജീബ് റഹ്മാൻ ഫയലുകളിലും കംപ്യൂട്ടറുകളിലും പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു. അനുനയിപ്പിക്കാൻ ജീവനക്കാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. തീപടർന്നതോടെ ജീവനക്കാർ പുറത്തേക്കോടി. തുടർന്ന് ശുചിമുറിയിൽ കയറിയ മുജീബ് കൈഞരമ്പ് മുറിച്ചു. മേലാറ്റൂർ പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

രാത്രി വൈകി മേലാറ്റൂർ പൊലീസ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകശ്രമം, ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഓഫിസിന്റെ ഉൾഭാഗം ഏതാണ്ടു പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽനിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം.

യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ മുജീബ് വീടിന് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. പദ്ധതിയിലെ 94–ാം നമ്പറുകാരനാണ് മുജീബ്. ആദ്യപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിലുള്ള നൈരാശ്യമാണ് സംഭവത്തിനു പിന്നിലെന്നു പറയുന്നു. ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യ 50 പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മുജീബ് റഹിമാൻ എട്ടാം വാർഡ് അംഗം ചുള്ളി ചന്ദ്രനോട് കയർത്തു സംസാരിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനു തീവയ്‌ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

2010ൽ ആനപ്പാംകുഴി വാർഡിൽ മത്സരിച്ച സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി ചുള്ളി ഹംസയുടെ സഹോദരനായ മുജീബ് പച്ചക്കറി വിൽപന നടത്തുന്ന ഗുഡ്‌സ് ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവറാണ്.

English Summary : Didnot get house in Life Malappuram panchayat office was set on fire