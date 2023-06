‘കോളജ് പ്രവേശനത്തിന് ടിസി വേണ്ട’: എംജി വാഴ്സിറ്റിയുടെ വിചിത്ര നിർദേശം

കോട്ടയം ∙ കോളജുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ടിസി), സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ആവശ്യമില്ലെന്ന് എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരവ്. കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് ഈ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതായി കഴിഞ്ഞ മാസം എട്ടിനാണു നിർദേശം വന്നത്. ഏപ്രിൽ 10നു ചേർന്ന സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണിത്.

ഒരേസമയം വിവിധ കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും പ്രവേശനം നേടുന്നതു തടയാനും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവർക്കു പ്രവേശനം നൽകാതിരിക്കാനും ട്രാൻസ്ഫർ, മൈഗ്രേഷൻ, സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. പ്രവേശനസമയത്ത് ഇവ നിർബന്ധവുമാണ്.

പല കോളജുകളും ഈ ഉത്തരവ് അവഗണിച്ച് പഴയ രീതിയിൽത്തന്നെ പ്രവേശനം തുടരുകയാണ്. ചില കോളജുകൾ കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കോളജ് പ്രവേശനത്തിന് ഒഴിവാക്കേണ്ട രേഖകൾ ഏതൊക്കെയെന്നു കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ റജിസ്ട്രാറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതായും ഇതേ ഉത്തരവിലുണ്ട്.

English Summary: No need of TC for college admission; strange instruction by Mahatma Gandhi university