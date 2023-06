മുഖ്യമന്ത്രി വിശ്രമത്തിൽ; 27 വരെയുള്ള പരിപാടികൾ മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഈ മാസം 27 വരെയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളും പൊതുപരിപാടികളും മാറ്റി. വിദേശപര്യടനത്തിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തു മടങ്ങിയെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി, ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യത്തെത്തുടർന്ന് ഒരാഴ്ചത്തെ വിശ്രമത്തിലാണ്. ഇതുമൂലം ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിസഭായോഗം ഓൺലൈനായി ചേരുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി നടക്കുന്ന സിപിഎം പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ യോഗത്തിലും പിണറായി പങ്കെടുക്കില്ല. 27 വരെയുള്ള യാത്രകളും വേണ്ടെന്നാണു തീരുമാനം.

English Summary : Official programs and public events of Chief Minister Pinarayi Vijayan rescheduled till june 27