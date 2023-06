പൊലീസിന് 4 റേഞ്ച് ആസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമോപദേശകർ; നീക്കം പിൻവലിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ നാല് റേഞ്ച് ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓരോ നിയമോപദേശകരെ വീതം നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽനിന്നു പൊലീസ് പിൻവാങ്ങി. ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ തസ്തികയുണ്ടാക്കി നിയമിക്കേണ്ടെന്നാണ് തീരുമാനം.



ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് 4 റേഞ്ചുകളിലും ഓരോ നിയമോപദേശകരെ (ലീഗൽ അഡ്വൈസർമാർ) നിയമിച്ചിരുന്നു. ഇവർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. സിബിഐ മാതൃകയിൽ കേസന്വേഷണ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിയമോപദേശം തേടി പഴുതടച്ച് അന്വേഷണറിപ്പോർട്ട് കോടതിക്കു നൽകുന്നതിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിയമോപദേശകരെ നിയമിച്ചത്.

ഇതേ മാതൃകയിൽ പൊലീസിന്റെ ക്രമസമാധാന വിഭാഗം നാല് റേഞ്ചുകളിലായി നാലുപേരെ സ്ഥിരമായി നിയമിക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. നേരത്തേ പൊലീസ് തലപ്പത്തുനിന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു നൽകിയ ശുപാർശ ആഭ്യന്തരവകുപ്പു തന്നെ ഡിജിപിയോട് അഭിപ്രായം തേടി തിരിച്ചയച്ചു. സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന് കേസ് അന്വേഷണഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നിയമപരമായ വ്യക്തത തേടി അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാമെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് ഉയർത്തിയിരുന്ന നിർദേശം.

എന്നാൽ നിലവിൽ പൊലീസിനെ ഉപദേശിക്കാൻ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതികളിൽ അഡിഷനൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ കൂടാതെ ജില്ലാ പ്ലീഡർമാർ, ജില്ലാ തലത്തിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒക്കെയുള്ളപ്പോൾ നിയമോപദേശകരുടെ നിയമനം അധികമാണെന്ന ചിന്തയാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായത്.

പൊലീസിൽ പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത തസ്തികകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ധനവകുപ്പിന്റെ നിർദേശമുണ്ട്. അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ലീഗൽ അഡ്വൈസർ തസ്തികയ്ക്കായി ഏതെങ്കിലും തസ്തികകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാട് പൊലീസ് തലപ്പത്തും ഉയർന്നതോടെയാണ് നിയമോപദേശകർ വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം ഡിജിപി ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചത്.

English Summary : Police withdrew from appoint legal advisers each in all four range headquarters