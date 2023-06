രോഗമുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ ഹെൽമറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ രോഗമുണ്ടെന്ന പേരിൽ ഹെൽമറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്നും എഐ ക്യാമറയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി. മെഡിക്കൽ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മൂവാറ്റുപുഴ മാറാടി സ്വദേശികളായ വി.വി.മോഹനനും ഭാര്യ ശാന്തയും നൽകിയ ഹർജി തള്ളിയാണു ജസ്റ്റിസ് പി.വി.കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.



കടുത്ത തലവേദനയ്ക്കു ചികിത്സയിലുള്ള ഹർജിക്കാർക്കു തലമൂടാനാവില്ലെന്നും ഹെൽമറ്റ് പോലെയുള്ള ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വയ്ക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എഐ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ഹർജി. ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഐ ക്യാമറ വരുന്നതിനു മുൻപും ഹർജിക്കാർ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർക്കും നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ, പരിഗണിച്ചില്ല.

തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നു മൂവാറ്റുപുഴ ടൗണിലേക്കു പതിവായി പൊതുഗതാഗത മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷകളും മാത്രമാണ് ആശ്രയമെന്നും ഹർജിയിൽ അറിയിച്ചു. മൂവാറ്റുപുഴ ആർടിഒ പരിധിയിലുള്ള മേഖലയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പൊലീസ് മേധാവിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർക്കും നിർദേശം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.

എന്നാൽ അസുഖം മൂലം ഹെൽമറ്റ് വയ്ക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇരുചക്രവാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ഹെൽമറ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. പൗരന്റെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുകയെന്നതു സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഹർജിക്കാർക്ക് ഒഴിവ് നൽകാനാവില്ല– കോടതി പറഞ്ഞു.

എെഎ ക്യാമറ: സർക്കാരിന് അഭിനന്ദനം

നൂതന എഐ ക്യാമറ സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയ സർക്കാരിനെയും മോട്ടർവാഹന വകുപ്പിനെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. ക്യാമറകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങിയ നടപടികളുടെ സുതാര്യത സംബന്ധിച്ച് എതിർപ്പുണ്ടാകാം. അഴിമതി ആരോപണങ്ങള്‍ വേറെ പരിഗണിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. അതിന്റെ പേരിൽ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നൂതന സംരംഭത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല– കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary : Helmet cannot be avoid due to illness says Kerala High Court