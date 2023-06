ആലപ്പുഴ ∙ വ്യാജ ബിരുദസർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയാറാക്കിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന കൺവീനർ അൻസിൽ ജലീലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. അതുവരെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞു. ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സമയം തേടി.

തനിക്കെതിരെ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അൻസിൽ ഏതാനും ദിവസം മുൻപു പരാതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നും വിശദാംശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണു കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങാതിരുന്നതെന്നും ആലപ്പുഴ എസ്പി ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ അറിയിച്ചു. 2 ദിവസം മുൻപു വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇന്നലെ വീണ്ടും വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞു. ഇന്ന് എസ്പി ഓഫിസിലെത്തി രേഖകളെല്ലാം കൈമാറുമെന്നും അൻസിൽ പറഞ്ഞു. ഗവർണർ, ഡിജിപി എന്നിവർക്കും പരാതി നൽകും.

കെഎസ്‌യു നേതാവ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പരാതിയിലില്ല: വിസി

തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന കൺവീനർ അൻസിൽ ജലീൽ വ്യാജ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതായി കേരള സർവകലാശാല നൽകിയ പരാതിയിലില്ലെന്നു വിസി ഡോ.മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ അൻസിലിനെതിരെ കേസെടുത്ത കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് നടപടി സംശയ നിഴലിൽ. ഒരു പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതെന്നു വിസി വ്യക്തമാക്കി.

