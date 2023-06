കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം നേരിട്ടു, തുണയായത് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെന്നു വിദ്യ

പാലക്കാട്∙ ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ കെ.വിദ്യയെ കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി വിട്ടയച്ചു. വ്യാജ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വിദ്യ അഗളി ഡിവൈഎസ്പി ഓഫിസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയാണു സംഭവം.

പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന വിദ്യ ആഹാരം കഴിക്കാനോ വെള്ളം കുടിക്കാനോ തയാറായിരുന്നില്ല. നിർജലീകരണത്തെ തുടർന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ആരോപണവും കേസുമുണ്ടായപ്പോൾ തനിക്കും കുടുംബത്തിനും തുണയായത് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നു വിദ്യ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം നേരിട്ടതിനാലാണു ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തത്. നോട്ടിസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തേ തന്നെ അന്വേഷണസംഘത്തിനു മുന്നിൽ ഹാജരായി മൊഴി നൽകുമായിരുന്നു.

അഗളി ഗവ. കോളജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന മൊഴി ഇന്നലെയും വിദ്യ പൊലീസിനോട് ആവർത്തിച്ചു എന്നാണു വിവരം. താൻ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും കോളജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അധ്യാപികയും കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സംഘടനയിലെ അംഗവുമായ ഡോ.ലാലി വർഗീസ് ഗൂഢാലോചന നടത്തി തന്നെ കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്നുമാണു വിദ്യ പറയുന്നത്. അഭിമുഖസമയത്തു പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയ ഫോമിൽ എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളജിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപികയായി പ്രവർത്തിച്ചു പരിചയമുണ്ടെന്ന് എഴുതുക മാത്രമായിരുന്നു.

ഇന്നലെ ഡോ.ലാലി വർഗീസിനെ മൊഴി എടുക്കാൻ അഗളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും അസൗകര്യം കാരണം ഹാജരായില്ല. വിദ്യയുടെ അധ്യാപന പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സംശയം തോന്നിയ ഡോ. ലാലി വർഗീസാണ് അഗളി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. അതേസമയം, രണ്ടു ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടും വിദ്യയുമായി പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പു നടത്തിയില്ല. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12നു മണ്ണാർക്കാട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാൻ പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകില്ല.

