വ്യാജന്റെ ‘ഒറിജിനൽ’ എവിടെ? പൊലീസിനു വെല്ലുവിളി

പാലക്കാട് ∙ കോളജുകളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കെ.വിദ്യ ഹാജരാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്ന വ്യാജരേഖകളുടെ ഒറിജിനൽ എവിടെ? പൊലീസിനു മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി ഇതാണ്.



കോളജുകളിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചെന്നു പറയുന്ന രേഖകൾ അനുബന്ധ തെളിവായി മാത്രമേ കോടതി പരിഗണിക്കുകയുള്ളു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഹാജരായ സമയത്തു നൽകിയ പ്രവൃത്തിപരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, സീലിന്റെയും ഒപ്പിന്റെയും അസ്സൽ എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനു വിദ്യയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്നാണു കോടതിയോട് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

പക്ഷേ, പൊലീസിന്റെ കൈവശം ഇപ്പോഴുള്ള വ്യാജരേഖകളുടെ പകർപ്പിന്റെ ഒറിജിനൽ കണ്ടെത്തുക വെല്ലുവിളിയാണ്. അതു കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മഹാരാജാസ് കോളജിലെ സീലും വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഒപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു വേണം രേഖകൾ കൃത്രിമമായി ചമച്ചതാണെന്നു സ്ഥാപിക്കാൻ.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ, സഹായിച്ച വ്യക്തികൾ എന്നിവരെയും കണ്ടെത്തണം. രേഖകൾ പൊലീസ് കണ്ടെത്താതിരിക്കുകയോ വിദ്യയിൽ നിന്നു കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പൊലീസ് കഷ്ടപ്പെടും. തെളിവുകളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനും കേസിൽ സുരക്ഷിതമാകാനും വിദ്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സമയം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ "വ്യാജരേഖക്കേസിൽ തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ കെ.വിദ്യയ്ക്കു സർക്കാർ സഹായം ലഭിച്ചു. അറസ്റ്റ് നാടകമാണ്. അറസ്റ്റ് വൈകിയതിനു പിന്നിൽ പൊലീസിന്റെ കള്ളക്കളിയാണ്. വിദ്യയെ ഒളിപ്പിച്ചത് സിപിഎം നേതാക്കളും അനുഭാവികളുമാണ്. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നിഖിലിനും തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിഖിൽ ഒളിവിൽപോയത് ആർഷോയെ കണ്ടശേഷമാണ്. എവിടെയെന്ന് ആർഷോയെ ചോദ്യംചെയ്താൽ അറിയാം. സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ കേസ് കൊടുത്തു കുടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നത്. കെ.സുധാകരനെതിരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണം ഉന്നയിച്ചശേഷം എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മുങ്ങിനടക്കുകയാണ്." - രമേശ് ചെന്നിത്തല എംഎൽഎ

∙ "കെ.വിദ്യയ്ക്കു തെളിവു നശിപ്പിക്കാൻ സമയം നൽകിയശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്. മുടക്കോഴി മലയിൽനിന്നു ടിപി കേസ് പ്രതികളെ പിടിക്കാൻ പൊലീസ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഭരണവും പിണറായി ഭരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണത്." - കെ.സുധാകരൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ്

English Summary : Kerala police in search of original of the fake documents of K Vidya