വ്യാജസർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നിഖിൽ നൽകിയത് 2 ലക്ഷം രൂപ?; ഒളിവിൽ പോയത് അഭിഭാഷകന്റെ കാറിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ എസ്എഫ്ഐ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസിനു വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന മുൻ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിനു നിഖിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയതായി പൊലീസിനു തെളിവ് ലഭിച്ചു. എസ്എഫ്ഐ കായംകുളം ഏരിയ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഇയാൾ ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് അധ്യാപകനാണ്. 2020 ൽ നിഖിലിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

നേരത്തേ വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ പ്രവേശനം നേടാൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്ന ഏജൻസി നടത്തിയിരുന്ന ഇയാൾ പലർക്കും വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയതായി പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ഇയാളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പൊലീസ് തുടങ്ങി. കേസെടുത്തു 3 ദിവസമായിട്ടും നിഖിലിനെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 3 ഇൻസ്പെക്ടർമാരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണസംഘം വിപുലീകരിച്ചു.

നിഖിൽ ഒളിവിൽ പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സിപിഎം കായംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പൊലീസ് ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ചോദ്യം ചെയ്തു. രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. രാത്രി ഏഴിനാണു വിട്ടയച്ചത്. കരീലക്കുളങ്ങര ലോ കോളജിലെ എസ്എഫ്ഐ നേതാവായ ചവറ സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 8 പേരെക്കൂടി ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

കായംകുളം ഡിവൈഎസ്പി ജി.അജയ്നാഥ്, ഇൻസ്പെക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ആർ.എസ്.ബിജുകുമാർ, വി.എസ്.ശ്യാംകുമാർ, ജി.ജയകുമാർ എന്നിവരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണു വിപുലീകരിച്ചത്.

ഒളിവിൽ പോയത് അഭിഭാഷകന്റെ കാറിൽ; വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മണിക്കൂറുകളോളം ചോദ്യം ചെയ്ത സിപിഎം പ്രവർത്തകനായ അഭിഭാഷകന്റെ കാറിലാണ് 19 ന് രാത്രി നിഖിൽ മുങ്ങിയതെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കായംകുളത്തുനിന്നു നിഖിൽ ഈ കാറോടിച്ചു കൊല്ലം ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചു. തുടർന്ന് അഭിഭാഷകനെ ഇന്നലെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തു. 19 മുതൽ നിഖിലിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്.

18 ന് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്ന നിഖിൽ രാത്രി വർക്കലയിൽ തങ്ങിയശേഷം രാവിലെ എറണാകുളത്തേക്കു പോയി. 19നു രാവിലെ കൊച്ചിയിലെ വാട്ടർ തീംപാർക്ക് പരിസരത്താണു നിഖിലിന്റെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ. വൈകിട്ട് കായംകുളത്തു തിരിച്ചെത്തി. രാത്രി 7നു ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫായി.

കോളജിന്റെ റിപ്പോ‌ർട്ട് അപൂർണം; വ്യക്തത തേടാൻ വാഴ്സിറ്റി

തിരുവനന്തപുരം∙ കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസ് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി പ്രവേശനം നേടിയ സംഭവത്തിൽ കോളജ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ സർവകലാശാല വ്യക്തത തേടും. ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ നൽകാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിനായി സമയം അനുവദിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് തൃപ്തികരമല്ലെന്നു വൈസ് ചാൻസലർ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും തള്ളുന്നില്ല.

നിഖിലിനു പ്രവേശനം നൽകിയ പ്രവേശന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, പിജി പ്രവേശന നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കമ്മിറ്റി ചേർന്ന യോഗങ്ങളുടെ മിനുട്സ് എന്നിവയാണ് ആവശ്യപ്പെടുക. ഒപ്പം കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകരുടെ വിശദാംശങ്ങളും എത്ര നാളായി അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വിവരവും നൽകണം.

ലഭിക്കുന്ന മറുപടി കോളജിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം ചേർത്ത് 27നു സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിൽ വയ്ക്കും. 30നു കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന സിൻഡിക്കറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ യോഗമാണ് 27നു ചേരുന്നത്. അതിനാൽ ഈ യോഗത്തിൽ തന്നെ തുടർനടപടി തീരുമാനിക്കേണ്ടിവരും. കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ സിൻഡിക്കറ്റ് ഉപസമിതിയെ വയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

English Summary: SFI former area secretary Nikhil Thomas spent two lakh rupees for fake certificate