ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ കോടതി: സ്വപ്നയെയും സരിത്തിനെയും ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്?

കൊച്ചി∙ തൃശൂരിലെ പ്രളയബാധിതർക്കു വീടു നൽകാനുള്ള വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ കമ്മിഷൻ ഇടപാടിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്.സരിത്ത് എന്നിവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നതെന്നു വിചാരണക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിച്ചെന്നും ഇഡി ബോധിപ്പിച്ചു. ഇതേസമയം, മുൻപ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സഹകരിച്ചില്ലെന്നും ഇഡി ബോധിപ്പിച്ചു.



കേസിന്റെ വിചാരണ നടപടികൾക്കു മുന്നോടിയായാണു അഡീ.സെഷൻസ് കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചത്. കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായ സ്വപ്നയ്ക്കും സരിത്തിനും ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ശിവശങ്കറിന്റെ റിമാൻഡ് കോടതി ഓഗസ്റ്റ് 5 വരെ നീട്ടി. അന്നു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ വീടു നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ യുഎഇ റെഡ് ക്രെസന്റ് എന്ന സംഘടന നൽകിയ 18 കോടി രൂപയിൽ 4.5 കോടി രൂപ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതികൾ കമ്മിഷനായി കൈപ്പറ്റിയെന്നും ഒരു കോടി രൂപ ഡോളറാക്കി വിദേശത്തേക്കു കടത്തിയെന്നുമാണു കേസ്.

English Summary : Why Swapna and Sarith were not arrested first asked court in life mission case