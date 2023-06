ഐജി ലക്ഷ്മണിനെ ഉടൻ ചോദ്യംചെയ്യില്ല; മുൻകൂർ ജാമ്യകാലാവധി കഴിയുംവരെ കാത്തിരിക്കും

കൊച്ചി ∙ മോൻസൻ മാവുങ്കൽ മുഖ്യപ്രതിയായ വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതി ഐജി: ജി.ലക്ഷ്മണിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അടുത്തമാസം. കേസിലെ മൂന്നാംപ്രതിയാണ് ലക്ഷ്മൺ. കെ.സുധാകരൻ രണ്ടാം പ്രതിയും. കേസിൽ സുധാകരനു ലഭിച്ചതിനു സമാനമായ ഇടക്കാല ജാമ്യമാണു ലക്ഷ്മണിനും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സമയപരിധിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയാൽ ലക്ഷ്മണിനും ജാമ്യം നൽകേണ്ടിവരും.



തട്ടിപ്പിൽ ലക്ഷ്മണിന്റെ പങ്കാളിത്തം സുധാകരനെക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. മുൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ, ഐജി ലക്ഷ്മൺ എന്നിവർക്കു മോൻസനോടുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പമാണു തന്നെപ്പോലുള്ള പൊതുപ്രവർത്തകരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെന്നാണു സുധാകരന്റെ മൊഴി.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണു ലക്ഷ്മൺ മോൻസനുമായി അടുപ്പമുണ്ടാക്കിയത്. തട്ടിപ്പു കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്ന ലക്ഷ്മണിനെ പിന്നീടു സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു.

1997 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലക്ഷ്മണിന്റെ അതേ ബാച്ചുകാർക്ക് അതിനിടയിൽ എഡിജിപിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചിരുന്നു. 2033 വരെ സർവീസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ലക്ഷ്മൺ റിമാൻഡിലായാൽ അത് സർവീസിനെ ബാധിക്കും.

English Summary : IG Laxman will not be questioned soon on Monson Mavunkal case