കടുപ്പിച്ച് സർക്കാർ; തിരിച്ചടിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെത്തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പ്രതിപക്ഷത്തോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലെന്ന സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പിണറായി സർക്കാർ. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചു രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തക്കതായ തിരിച്ചടി നൽകാനുറച്ച് പ്രതിപക്ഷവും.

തട്ടിപ്പുകേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയാക്കിയതോടെത്തന്നെ അറസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ചോദ്യംചെയ്യലിനു ഹാജരായതും ജാമ്യത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായാണ്. 27 വർഷം മുൻപ് ഇ.പി.ജയരാജനെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ തന്നെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു സുധാകരൻ നൽകിയ ഹർജിയിന്മേൽ ഹൈക്കോടതി 27ന് അന്തിമവാദം കേൾക്കാനിരിക്കെയാണ് വഞ്ചനക്കേസിൽ അറസ്റ്റ്.

2018ൽ ഉയർന്ന ഈ പരാതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ‘ട്വിസ്റ്റ്’ പലരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. എഫ്ഐആറിൽ സുധാകരന്റെ പേരില്ലായിരുന്നു. പരാതിയിൽ പേരുണ്ടെന്നും ശക്തമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണു പ്രതിചേർക്കാനുള്ള കാരണമായി സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെപ്പോലൊരാളെ തെളിവില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മുതിരുമോ എന്നാണു ചോദ്യം. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ആയിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസുകളുടെ സാധ്യത നീണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കുനേരെ തന്നെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം കളം നിറയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കുന്നവർ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ പെട്ടവരെന്നു ചിത്രീകരിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള നീക്കമായി പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു. പിണറായിയോടു പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ മാർദവമോ മടിയോ സുധാകരൻ കാട്ടാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൊതുചടങ്ങുകളിൽ പോലും പരസ്പരം മുഖം കൊടുക്കാതെയുള്ള നിലപാട് ഇരുവരും തുടരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലൊന്നിന്റെ അധ്യക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയേതര കാരണങ്ങളുടെ പേരി‍ൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നുവെന്ന അപൂർവതയും കേസിനുണ്ട്.

വഞ്ചനക്കേസ് കൂടാതെ മോൻസൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പോക്സോ കേസിലും കെ.സുധാകരൻ കൂട്ടുപങ്കാളിയാണെന്ന പ്രചാരണം സിപിഎം മുഖപത്രവും പാർട്ടി നേതൃത്വവും നടത്തുമ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ്. രണ്ടും കൂട്ടിക്കലർത്തി പ്രചാരണത്തിനാണ് സിപിഎം നീക്കം. എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കളുടെ തട്ടിപ്പുകളുടെയും അറസ്റ്റുകളുടെയും പേരിൽ പാർട്ടി നാണം കെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടത്തിയ ഈ അറസ്റ്റിനു പിന്നിലെ സിപിഎം തിരക്കഥ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണു കോൺഗ്രസ് നീക്കം.

