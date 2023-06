വാദിച്ചു കുടുങ്ങി എസ്എഫ്ഐ: നിഖിലിന്റെ മൊഴിയിൽ തുടർപ്രഹരം

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ എസ്എഫ്ഐയ്ക്കു വീണ്ടും പ്രഹരം. നിഖിലിന്റെ രേഖകൾ വ്യാജമല്ലെന്ന് ആദ്യം ന്യായീകരിച്ചു കുടുങ്ങിയെങ്കിൽ, നിഖിലിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു പിന്നിൽ റാക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്ന വാദമാണ് ഇത്തവണ തിരിച്ചടിച്ചത്. എസ്എഫ്ഐയുടെ മുൻ ഏരിയ പ്രസിഡന്റാണു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയതെന്നു നിഖിൽ തന്നെ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയതോടെ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വീണ്ടും കുഴപ്പത്തിലായി. ആലോചനയില്ലാതെ വാദിച്ചു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സംഘടനയെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനം എസ്എഫ്ഐയ്ക്കുള്ളിൽ ശക്തമായി.

നിഖിലിന്റെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദമുയർന്നപ്പോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് എല്ലാം ‘ഒറിജിനൽ’ എന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരോപണം ഉയർത്തിയതിനു മാധ്യമങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജമെന്നു കേരള, കലിംഗ സർവകലാശാലകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മലക്കം മറിഞ്ഞു.

കേരള സർവകലാശാല നൽകിയ എലിജിബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ‘ഒറിജിനൽ’ ആണെന്നും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാം ‘ഒറിജിനൽ’ എന്നു പറഞ്ഞതെന്നുമായിരുന്നു നിലപാട്. ആ സമയത്തും നിഖിലിനെ തള്ളിപ്പറയാതെ, വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റാക്കറ്റിന്റെ ഇരയാണു നിഖിൽ എന്നു വാദിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. കേരള വിസിയുടെ പഠനകാലം മുതൽ ഇത്തരം റാക്കറ്റുകൾ സജീവമാണെന്നു ന്യായീകരിക്കുകയും, വിസിക്കെതിരെ ഇരട്ട കോഴ്സ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞ നിഖിലിനു സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടോ എന്നും ന്യായീകരിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്നാണു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റാക്കറ്റാണു നിഖിലിനെയും കണ്ണിയാക്കിയത് എന്നാരോപിക്കുകയും സമഗ്രാന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.

പിന്നാലെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.അനുശ്രീ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടു. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ എന്ന ലേബലിൽ അല്ല നിഖിലിനു വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതെന്നും ആവശ്യക്കാർക്കെല്ലാം ഇത്തരം റാക്കറ്റുകൾ എത്തിച്ചു നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സാമാന്യവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. ഈ വിഷയത്തിൽ ക്യാംപസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രചാരണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതാണു നിഖിലിന്റെ മൊഴിയിലൂടെ പൊളിഞ്ഞത്.

എസ്എഫ്ഐ പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ പരാതിയിലാകട്ടെ ഇതുവരെ പൊലീസ് ഒരുതരത്തിലുമുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ മുൻപിലുള്ള വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസുകളിലെ അന്വേഷണം തുടരുക മാത്രമാണു ചെയ്യുന്നത്. റാക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചു പൊതുവായി അന്വേഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ‘മനോരമ’യോടു പറഞ്ഞു. എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം ജാഗ്രതയില്ലാതെ നടത്തുന്ന വാദവും വിശദീകരണവുമെല്ലാം നിന്ന നിൽപിൽ പൊളിയുന്നതു സിപിഎമ്മും ഗൗരവമായെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിഖിൽ തോമസിന്റെ അറസ്റ്റ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയത് മറ്റൊരു എസ്എഫ്ഐ നേതാവാണെന്ന മൊഴി എന്നിവയോടൊന്നും എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

കോളജിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു

‘നിഖിൽ തോമസിന്റെ വ്യാജരേഖ കേസിൽ കായംകുളം എംഎസ്എം കോളജിനു വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർഥിയെ വകുപ്പിലെ അധ്യാപകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെന്നു പറയുന്നതു ഗൗരവതരമാണ്. നിഖിൽ തോമസിനു തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിൽ കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കു വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളല്ല, കോഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണു പരിശോധിക്കുന്നത്.’ – മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു

English Summary: SFI in trouble after Nikhil Thomas statement regarding another SFI leader arranging fake certificate for him