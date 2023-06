ഡെങ്കിപ്പനി: ഈ മാസം മാത്രം 25 മരണം

ഒരു ഡെങ്കിപ്പനി മരണം ഉൾപ്പെടെ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 4 പേർ കൂടി പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ഇതോടെ ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഡെങ്കിപ്പനി കവർന്ന ജീവനുകൾ 36 ആയി. ഇതിൽ 25 പേരും മരിച്ചത് ഈ മാസം. 27 പേർ മരിച്ചതു ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോടെയാണെങ്കിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് 9 ഡെങ്കിപ്പനി മരണം.



തൃശൂർ ചാഴൂരിൽ എസ്എൻഎം എച്ച്എസ് സ്കൂളിലെ 8–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയും കുഞ്ഞാലുക്കൽ കുണ്ടൂര് സുമേഷിന്റെ മകനുമായ ധനിഷ്ക് (അപ്പൂസ് –13) ആണു ഇന്നലെ ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 125 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എലിപ്പനി – 8, മലേറിയ – 2, വൈറൽപനി – 13521, വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ– 2207, ചിക്കൻപോക്സ് – 70, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി – 1, ചെള്ളുപനി – 1, ടൈഫോയ്ഡ് – 2. ഇടുക്കിയിൽ ആദിദേവ് (3), കണ്ണൂർ പാപ്പിനിശ്ശേരിയിൽ കടന്നപ്പള്ളി സ്വദേശി എം.റാഫിയുടെയും മാങ്കടവിൽ സി.എച്ച്.റഫ്സിയയുടെയും മകൾ ആയിഷ റാഫി(4), കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര പള്ളിക്കൽ കിരൺഭവൻ വിജയൻ (62) എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചത്.

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 27 പേർക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 24 പേർക്ക് സംശയിക്കുന്നു. 1231 പേർക്ക് പനി രേഖപ്പെടുത്തി. 3 പേർക്ക് എലിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 20,025 പേർക്കാണ് ഈ മാസം പനി ബാധിച്ചത്. ഇന്നലെ 106 പേർക്കു ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചു. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ ഈ മാസം ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1526 ആയി. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ഡെങ്കിപ്പനിക്കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വൈറൽ പനിബാധിച്ച് 2164 പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട്. ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ചവർ 31 പേർ.

സ്കൂളുകളിൽ ഇനി ഓൺലൈൻ കണക്കെടുപ്പ്

കൊച്ചി∙ പകർച്ചപ്പനി ബാധിച്ച് അവധിയെടുക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിവരം സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമായ ‘സമ്പൂർണ’ മുഖേന സ്വീകരിക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർക്കു നിർദേശം നൽകി. സമ്പൂർണയിൽ ‘കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി’ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വിവരങ്ങൾ നൽകാം. ഇതിൽ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഹാജരാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഏതു തരം പനിയെന്നതു കൂടി ഇനി മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

ഇടുക്കിയിൽ 3 വയസ്സുകാരൻ പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു

നെടുങ്കണ്ടം ∙ പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 3 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. തൂക്കുപാലം അണക്കരമെട്ട് മണിയംകോട് രതീഷ്–പ്രീതി ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആദിദേവ് ആണു മരിച്ചത്. 2 ദിവസം മുൻപു പനി ബാധിച്ച് നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ മരിച്ചു. സംസ്കാരം നടത്തി. സഹോദരൻ: കാർത്തിക് ദേവ്.

