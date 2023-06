പിടിച്ച നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദയാവധം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ആക്രമണകാരികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെ പിടികൂടാൻ ക്രിമിനൽ നടപടിച്ചട്ടത്തിലെ (സിആർപിസി) 133–ാം വകുപ്പു പ്രയോഗിച്ചിട്ടും ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദയാവധത്തിനു വിധേയമാക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനിൽ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ (എബിസി) ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു മരുന്നു കുത്തിവച്ചാകും ദയാവധം.



ആക്രമണകാരികളായ തെരുവുനായ്ക്കളെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങൾ സിആർപിസി 133–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം പരാതിപ്പെട്ടാൽ ആർഡിഒമാർക്കും കലക്ടർമാർക്കും തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നു തദ്ദേശ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും നായ്ക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെവ്വേറെ ഉത്തരവുകളും നടപടികളും വേണ്ടി വരും.

ആക്രമണകാരിയായ മൃഗത്തെ തടയാനും അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാനും കൂടി അധികാരം നൽകുന്നതാണ് 133–ാം വകുപ്പ്. മൃഗത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു 133–ാം വകുപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ദയാവധം മാത്രമേ നിലവിൽ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കൂ എന്നാണു നിയമവൃത്തങ്ങളിലെ വിലയിരുത്തൽ. അംഗീകൃത വെറ്ററിനറി ഓഫിസറാകും ദയാവധം നടത്തുക. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിർദേശങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല.

ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാനാവാത്ത രോഗങ്ങളോ മാരകമായ മുറിവുകളോ ഉള്ള നായ്ക്കളെ ദയാവധത്തിനു വിധേയമാക്കാനാണ് എബിസി ചട്ടങ്ങളിൽ അനുവാദം. അതിനു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എബിസി നിരീക്ഷണ സമിതി ഇത്തരം അവസ്ഥ കണ്ടെത്തുകയും രോഗനിർണയം നടത്തുകയും വേണം. എന്നാൽ, സിആർപിസി 133–ാം പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവായതിനാൽ സമിതിയുടെ അനുമതി വേണ്ടിവരില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.

