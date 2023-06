കെഎഎസ്: അടുത്ത ബാച്ചിനായി ഡപ്യൂട്ടേഷൻ തസ്തികകൾ കണ്ടെത്തും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്കുള്ള (കെഎഎസ്) അടുത്ത ബാച്ചിനായി സീറ്റുകൾ ഒരുക്കുന്നതിന് പരമാവധി ഡപ്യൂട്ടേഷൻ തസ്തികകൾ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങി. 104 പേരടങ്ങിയ ആദ്യ കെഎഎസ് ബാച്ച് 18 മാസത്തെ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്തയാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കും.



ഇവർ 8 വർഷം ഇതേ തസ്തികയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ പുതിയ നിയമനങ്ങൾക്ക് ഇടമില്ല. ഇതു കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ ബാച്ചിനായി ഒഴിവുകൾ കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ തിരക്കിട്ടു ശ്രമിക്കുന്നത്. കെഎഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഒട്ടേറെ പേരാണ് സ്വന്തമായും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേർന്നും പരിശീലിക്കുന്നത്. ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ നിയമനത്തിനു ശേഷം കെഎഎസിൽ നിന്നു സർക്കാർ പിന്നോട്ടു പോയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമായിരുന്നു.

ഓരോ വകുപ്പിലെയും രണ്ടാം ഗസറ്റഡ് തസ്തികയുടെ 10% എടുത്താണ് കെഎഎസ് ഒഴിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അങ്ങനെ ആകെ സൃഷ്ടിച്ച 110 ഒഴിവുകളിലേക്കായി 105 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പരിശീലനത്തിനിടെ ഒരാൾ സിവിൽ സർവീസിലേക്കു പോയി. ബാക്കി 104 പേരാണ് അടുത്തയാഴ്ച ചുമതലയേൽക്കുക. പരിശീലന പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നാളെ ഉച്ചയ്ക്കു 12ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. രണ്ടാം ബാച്ചിനായി വകുപ്പുകളിൽ നിന്നു 10% കൂടി രണ്ടാം ഗസറ്റഡ് തസ്തികകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഒട്ടേറെ പേരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഒഴിവാക്കി.

പകരം ഡപ്യൂട്ടേഷൻ തസ്തികകൾ കണ്ടെത്താനാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്നൂറോളം തസ്തികകൾ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണ് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നതെങ്കിലും വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.

മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ താഴെയുള്ളവർക്കു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റ സാധ്യത ഇനി ഇല്ലാതാകും. ഇതാണ് എതിർപ്പിനു മുഖ്യ കാരണം. മാത്രമല്ല, ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ലഭിക്കുന്നതിനു സമാനമായി മികച്ച പരിശീലനം നൽകിയ ശേഷം കമ്മിഷനുകളിലെയും മിഷനുകളിലെയും അതോറിറ്റികളിലെയും അപ്രധാന തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കുന്നത് കെഎഎസിന്റെ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന വാദവുമുണ്ട്.

English Summary : KAS deputation posts will be found for next batch