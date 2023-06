ടിസി വേണ്ടെന്ന ഉത്തരവ് എംജി വിസി മരവിപ്പിച്ചു

കോട്ടയം ∙ കോളജുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്(ടിസി), സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ വേണ്ടെന്ന എംജി സർവകലാശാലയുടെ ഉത്തരവ് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു. കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് ഈ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതു പരക്കെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതായി മനോരമ കഴിഞ്ഞദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വൈസ് ചാൻസലറുടെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരവ് മരവിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങി. മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടെന്ന മുൻ നിർദേശം പക്ഷേ ഈ ഉത്തരവിലും മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഏപ്രിൽ പത്തിന് ചേർന്ന സിൻഡിക്കറ്റ് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേണ്ട എന്നത്.



ഒരേ സമയം വിവിധ കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും പ്രവേശനം നേടുന്നത് തടയാനും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഉള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം നൽകാതിരിക്കാനും ടിസിയും സ്വഭാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമാണ്. ഈ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു വന്നതോടെ വഴിവിട്ട പ്രവേശനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പല കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരും ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, കോളജ് പ്രവേശന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ റജിസ്ട്രാറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതും മരവിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് റജിസ്ട്രാർ പ്രഫ.ബി. പ്രകാശ്കുമാർ അറിയിച്ചു.

English Summary : MG university freezes order of not want Tranfer Certificate for admission