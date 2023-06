ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ യുവതിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി; യുവാവ് കസ്റ്റഡിയിൽ

റാന്നി (പത്തനംതിട്ട) ∙ ഒപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്ന യുവതിയെ വീട്ടിൽക്കയറി വാൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പിടിയിലായ യുവാവ് പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ. കീക്കൊഴൂർ മലർവാടി ജംക്‌ഷന് സമീപം ഇരട്ടപ്പനയ്ക്കൽ രജിതമോളെ (27) കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ റാന്നി ബ്ലോക്കുപടി വടക്കേടത്ത് അതുൽ സത്യനാണ് (29) റാന്നി പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8നാണ് വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറിയ അതുൽ രജിതമോളെ വെട്ടിയത്. തടസ്സം പിടിക്കാനെത്തിയ രജിതയുടെ മാതാപിതാക്കളായ വി.എ.രാജു (60), ഗീത (51), സഹോദരി അപ്പു (18) എന്നിവർക്കും വെട്ടേറ്റിരുന്നു. അതുലിനെ ഇന്നലെ രാവിലെ തട്ടേക്കാടിനു സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ പഴയ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. ആക്രമണത്തിനിടെ അതുലിന്റെ ശരീരത്തിലും മുറിവേറ്റിരുന്നു. പിടികൂടുമ്പോൾ അവശ നിലയിലായിരുന്നു ഇയാൾ. ‌മറ്റൊരു കൊലപാതകത്തിനും കഞ്ചാവ് കടത്തലിനും അതുൽ മുൻപ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.

രാജുവിന്റെ ഇടതുകൈയ്ക്കും കക്ഷത്തിന് താഴെയും ഗീതയുടെ കൈകൾക്കും അപ്പുവിൻെറ ഇടതു കൈയ്ക്കും മുറിവേറ്റു. ഇവരെ രാത്രി തന്നെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു. രജിതമോളും അതുലും വർഷങ്ങളായി ഒന്നിച്ചാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവർക്ക് നാലും രണ്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ട്.

