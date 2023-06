കേരളത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ‌ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു: നഡ്ഡ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മോദി സർക്കാർ കേരളത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണെന്നു ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ. ദേശീയപാത 66ന് 55,000 കോടി രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുവദിച്ചെന്നു ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലം വിശാൽ ജനസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



കന്യാകുമാരി കോറിഡോറിന് 50,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കേരള സന്ദർശനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനു വേണ്ടി 3,200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ നൽകി. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനു കേന്ദ്രം പണം അനുവദിച്ചു. 11 കോടി ശുചിമുറി മോദിസർക്കാർ പണിതതിൽ 2.43 ലക്ഷം കേരളത്തിനാണ്. 50 കോടി ജനങ്ങൾക്കാണ് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാക്കിയത്. കേരളത്തിൽ 22 ലക്ഷം പേർക്ക് ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നു. ജൽ ജീവൻ മിഷനിൽ 9 കോടി പേർക്കു സൗജന്യ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചു. 20.3 ലക്ഷം കർഷകർക്കാണു കേരളത്തിൽ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ലഭിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക രംഗത്തു പത്താം സ്ഥാനത്തു നിന്നു മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തിയെന്നും നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചവരുടെ പിൻമുറക്കാരനായ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യമില്ലെന്നു പറയുന്നതെന്നു നഡ്ഡ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളം മൂന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ കടത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനം അഴിമതിയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സ്വർണക്കടത്തു മുതൽ എഐ ക്യാമറ അഴിമതി വരെ നാടിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. രാജ്യത്തു 35 പേർ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വിദേശത്തേക്കു പോയപ്പോൾ അതിൽ 21 പേരും കേരളത്തിലുള്ളവരാണെന്നതു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ജെ.പി. നഡ്ഡ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ വി.മുരളീധരൻ, ശോഭാ കരന്തലാജെ, കേരള പ്രഭാരി പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ, സഹ പ്രഭാരി രാധാ മോഹൻ അഗർവാൾ, മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻമാരായ ഒ.രാജഗോപാൽ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി.വി രാജേഷ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. രാവിലെ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ജെ.പി. നഡ്ഡ അവിടെ എൻഎസ്എസ് താലൂക്ക് യൂണിയൻ നേതൃത്വവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മടങ്ങി.

