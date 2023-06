എംടിക്ക് നവതി വന്ദനവുമായി മനോരമ ഓൺലൈൻ

കോട്ടയം ∙ നവതിയിലേക്കെത്തുന്ന എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാൻ മനോരമ ഓൺ‌ലൈൻ. ‘എംടി: കാലം– നവതിവന്ദനം’ എന്ന പേരിൽ 90 ദിവസം നീളുന്ന ആഘോഷപരിപാടികൾക്ക് ഇന്നു തുടക്കമാകും. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സെമിനാറുകൾ, സിനിമാ പ്രദർശനം, എംടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രപ്രദർശനം, വിഡിയോ പ്രദർശനം, മലയാളിയുടെ എംടി അനുഭവത്തിന്റെ ഓർമകളുണർത്തുന്ന സംവാദങ്ങൾ, കലാ ആവിഷ്കാരങ്ങ‌‌ൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ടാകും.



ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന നവതിവന്ദനത്തിന്റെ സമാപനം കുറിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ ചടങ്ങ് കോഴിക്കോട്ടു നടക്കും. എഴുത്തുകാരൻ, ചലച്ചിത്രകാരൻ, പത്രാധിപർ എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം മലയാളത്തിന്റെ സുവർണസുന്ദര അനുഭവമായ എംടിക്ക് നവതിവന്ദനം അർപ്പിച്ച് സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക, സിനിമാ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. സന്ദർശിക്കുക ∙ www.manoramaonline.com/literature

English Summary : Manorama online to conduct 90 days celebration as part of MT Vasudevan Nair 90th birthday