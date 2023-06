‘മിനി’യായി 27 വർഷം ഒളിവിൽ; ഇനി ‘അച്ചാമ്മ’യായി ജയിലിൽ

മാവേലിക്കര ∙ കൊലപാതകക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷം മിനി എന്നപേരിൽ 27 വർഷം ഒളിവിലായിരുന്ന തഴക്കര അറുനൂറ്റിമംഗലം പുത്തൻവേലിൽ ബിജുഭവനത്തിൽ അച്ചാമ്മ (റെജി–51) ഒടുവിൽ ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ. ഇവരെ അട്ടക്കുളങ്ങര വനിത ജയിലിലേക്ക് അയച്ച് മാവേലിക്കര അഡീഷനൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി(രണ്ട്) ജഡ്ജി കെ.എൻ. അജിത് കുമാർ ഉത്തരവായി.



1990 ഫെബ്രുവരി 21 ന് ആയിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം. മാങ്കാംകുഴി കുഴിപ്പറമ്പിൽ തെക്കേതിൽ പരേതനായ പാപ്പച്ചന്റെ ഭാര്യ മറിയാമ്മ (61) യെ വീട്ടിൽ സഹായിയായി നിന്നിരുന്ന അകന്ന ബന്ധു കൂടിയായ റെജി കഴുത്തു മുറിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണു കേസ്. 1996 ൽ ഹൈക്കോടതി തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ ഇവരെ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണു കോതമംഗലം പോത്താനിക്കാട്ടു നിന്നു മാവേലിക്കര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഇന്നലെ രാവിലെ 11.30 ന് റെജിയെ മാവേലിക്കര സെഷൻസ് കോടതിയിലെത്തിച്ചു. വൈകാരിക രംഗങ്ങൾക്കാണു കോടതി പരിസരം സാക്ഷിയായത്. കൊല്ലപ്പെട്ട മറിയാമ്മയുടെ മക്കളായ യോഹന്നാനും സൂസമ്മയും ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ രാവിലെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. ഷാൾ കൊണ്ടു മുഖം മറച്ചാണു പൊലീസിനൊപ്പം റെജി എത്തിയത്. അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ‘എന്തിനാണു നീ ഇതു ചെയ്തത്, മകളെപ്പോലെയല്ലേ അമ്മ സ്നേഹിച്ചത്’ എന്നു ചോദിച്ചു സൂസമ്മ വാവിട്ടു നിലവിളിച്ചു. പൊലീസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം സൂസമ്മയെ ബന്ധുക്കൾ അവിടെ നിന്നു മാറ്റി. ആ ഭാഗത്തേക്കു നോക്കാതെ റെജി കോടതിക്കകത്തേക്കു കയറി. ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് തയാറാക്കിയ ശേഷം വൈകിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

കേസെടുക്കാൻ നിയമോപദേശം തേടും



പ്രതി ഒളിവിൽ പോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേസെടുക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം നിയമോപദേശം തേടുമെന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി എം.കെ. ബിനുകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇതിനു പ്രത്യേക കേസെടുക്കണോ എന്നും ആലോചിക്കും. പ്രതിയെ 27 വർഷത്തിനു ശേഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതു തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണു പ്രതിയിലേക്ക് എത്താൻ സഹായകമായതെന്നും ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു.



