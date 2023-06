ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച സതീശനും സുധാകരനും ഇന്നു ഡൽഹിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹൈക്കമാൻഡുമായുളള ചർച്ചയ്ക്കായി പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തും. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയുമായും മുൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വഞ്ചനക്കേസിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹി ചർച്ചകൾക്കു പ്രാധാന്യമേറെയാണ്.



ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുനേതാക്കൾക്കും എതിരെ ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വം നിലയുറപ്പിച്ച മുൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഡൽഹി യാത്ര. ഗ്രൂപ്പ് നേതൃത്വങ്ങൾ ഹൈക്കമാൻഡിനെ കണ്ടു പരാതി പറയാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തി‍ൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഇരുനേതാക്കളും ഒരുങ്ങി. രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദേശത്ത് ആയിരുന്നതു മൂലമാണു യാത്ര നീണ്ടത്.

സുധാകരനെതിരെയുള്ള കേസിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനനേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടും ഇരുവരും വിശദമാക്കും. സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണു കേസുകളെന്നാണ് കെപിസിസി നിലപാട്. വി.ഡി.സതീശന് എതിരെ നടക്കുന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും ധരിപ്പിക്കും.

അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ രാജിസന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച സുധാകരൻ തന്റെ നിലപാട് ഹൈക്കമാൻഡിനോടും ആവർത്തിക്കാൻ ഇടയുണ്ടോ എന്നത് ഉറ്റുനോക്കപ്പെടും. സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള സുധാകരന്റെ സന്നദ്ധത കേരള നേതൃത്വം പൂർണമായും നിരാകരിച്ചതോടെ അതിന് ഇനി പ്രസക്തിയില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കിയത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യവും ഇരു നേതാക്കളും കേന്ദ്രത്തെ ധരിപ്പിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ ഇതിന്റെ പേരിൽ വ്യാപകമായി ഗ്രൂപ്പ് യോഗങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഇനി ഉന്നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നു നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു. നേരത്തേ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമാണ് കേരളത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും ആയത്. 28 മുതലാണ് അംഗത്വ വിതരണവും വോട്ടെടുപ്പും.

എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ഐയുടെ അബിൻ വർക്കി കോടിയാട്ടും തമ്മിലാണ് മുഖ്യ മത്സരം. ഒ.ജെ.ജനീഷ്, വിഷ്ണു സുനിൽ, കെ.എ.അബിദലി, എസ്.ടി.അനീഷ്, ടി.അനുതാജ്, അരിത ബാബു, വി.പി.ദുൽഖിഫിൽ, ജാസ് നളിൽ പോത്തൻ, എസ്.ജെ.പ്രേംരാജ്, വി.കെ.ഷിബ്ന, എസ്.വൈശാഖ് ദർശൻ, വീണ.എസ്.നായർ എന്നീ 12 പേർ കൂടി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കു പത്രിക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വോട്ട് നേടുന്നയാൾ പ്രസിഡന്റും മറ്റ് 8 പേർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാകും.

