നിഖിലിനു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ ഏജൻസി വീസ തട്ടിപ്പു കേസിലും പ്രതിസ്ഥാനത്ത്

ആലപ്പുഴ ∙ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കേസിൽ പ്രതിയായ എസ്എഫ്ഐ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി നിഖിൽ തോമസിനു കലിംഗ സർവകലാശാലയുടെ വ്യാജ ബികോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ എറണാകുളത്തെ ഏജൻസിയുടെ നടത്തിപ്പുകാരൻ വീസ തട്ടിപ്പുകേസിലെ പ്രതി.



വീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പണം തട്ടിയ കേസിൽ ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായതോടെ, കലൂർ സെബാസ്റ്റ്യൻ റോഡിലെ ഏജൻസി പൂട്ടി.

മാൾട്ടയിൽ ജോലിക്കായി വീസ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പലരിൽ നിന്നായി പണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഏജൻസി നടത്തിപ്പുകാരൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സജു എസ്.ശശിധരൻ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണു പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. തട്ടിപ്പിനിരയായ അങ്കമാലി സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. എട്ടു പേരിൽ നിന്നു വീസയ്ക്കായി പണം വാങ്ങിയതിന് എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ട്.

എസ്എഫ്ഐ മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം അബിൻ സി.രാജ് 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഈ ഏജൻസി വഴി ബികോം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകിയെന്നാണ് നിഖിൽ തോമസ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. നിഖിലിനെ ഇന്നലെ തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടുപോകാൻ ഏജൻസിയുടെ വിവരം ശേഖരിച്ചപ്പോഴാണു വീസ തട്ടിപ്പുകേസിൽ പെട്ട് ഏജൻസി പൂട്ടിയ കാര്യം പൊലീസ് മനസ്സിലാക്കിയത്.

